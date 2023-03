Barcelona multará a los guías turísticos con grupos de más de 20 personas en Ciutat Vella

El pasado miércoles 1 de marzo entró en vigor el decreto definitivo que establece que los grupos turísticos guiados en Ciutat Vella no pueden superar las 20 personas. La nueva normativa también establece que los guías no pueden usar altavoces y que no se puede superar el aforo de grupos establecido en algunas plazas y calles del distrito, especialmente en aquellas con gran afluencia de personas por su interés turístico.

Para lograr el cumplimiento de las medidas de control establecidas en el decreto, veinte agentes cívicos controlan desde esta semana la actividad de los grupos de turistas guiados en el distrito de Ciutat Vella. Su presencia es continua durante todo el día, en turnos de mañana tarde los siete día de la semana.

En un primer momento, los agentes cívicos informarán sobre el contenido del decreto. Posteriormente, comunicarán a la Guardia Urbana las posibles infracciones. Los miembros de la policía local serán los encargados de expedir las sanciones en caso de exceder el número de miembros en el grupo o el aforo permitido en en un determinado espacio.

El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa ha explicado que "hemos tenido reuniones con asociaciones de guías oficiales, hemos dado un margen y creemos que todo el mundo ya ha podido adecuarse". No obstante, también se ofrece la posibilidad de solicitar una excepción a estas normas por parte de alguna empresa que no haya podido adecuar su oferta o contratos a esta nueva normativa. No obstante, Rabassa ha asegurado que no han recibido ninguna solicitud en este sentido.

Los grupos escolares en todas las etapas de su escolarización y de cualquier procedencia están exentos de las disposiciones de este decreto. Rabassa ha destacado que "no queremos poner barreras a la educación y que escolares de todo el mundo puedan formarse a través de Ciutat Vella".

El decreto estará en vigor hasta finales de verano y permitirá también sancionar las actividades que se estén llevando a cabo sin licencia en el espacio público, recogido en la ordenanza de las Vías y los Espacios Públicos. Este incumplimiento puede sancionarse con hasta 1.500 euros, llegando a importes de 3.000 euros por reincidencia.

El objetivo de la medida es mantener el equilibrio entre la actividad económica y la vida de los vecinos de Ciutat Vella frente a la masificación turística y los usos intensivos que provoca en el espacio público . El texto de la normativa establece aforos máximos en aquellos espacios y monumentos que requieren una parada para ofrecer una explicación, pero ésta “tendrá que ser breve en días de mucha afluencia de grupos”.

Otra de las funciones que ha de cumplir el decreto es fomentar y potenciar unas buenas prácticas en la guía de grupos en la vía pública de la ciudad de Barcelona, y por ello se prohíbe el uso de los altavoces para las explicaciones. La nueva norma quiere fomentar el uso de audioguías en todos los barrios, para minimizar su impacto acústico.

El regidor del distrito del distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa justifica esta nueva normativa explicando que "hemos visto imágenes demasiado frecuentemente de aglomeraciones que no están justificadas porque estas aglomeraciones provocan que no pueda haber una vida comunitaria, una vida vecinal".

El distrito ha elaborado un díptico con la información de las medidas de limitación dirigido a guías turísticos, que se distribuirán tanto por agentes cívicos, como a establecimientos turísticos.

Un acuerdo con el sector

El decreto definitivo que entró en vigor este pasado miércoles viene precedido de un acuerdo entre el Ajuntament de Barcelona y las dos asociaciones de guías habilitadas y acreditadas por la Generalitat de Catalunya, AGUICAT y APIT, que que suscribieron la “Declaración de buenas prácticas en la guía de grupos a la vía pública de Barcelona”.

En un principio, el Ajuntament había propuesto que el número máximo de turistas en un grupo guiado en Ciutat Vella fuera de 15 personas, pero el sector advirtió en el período de alegaciones que era una cifra demasiado ajustada. El consistorio aceptó finalmente elevar a 20 personas el límite máximo de turistas en un grupo.

Mural de Joan Fontcuberta donde se aglomeran numerosos turistas. Ajuntament de Barcelona

Espacio con aforos limitados

Plaza Sant Jaume (máximo 8 grupos); Plaza Real (máximo 8 grupos); Plaza del Rey (máximo 5 grupos); Fossar de les Moreres (situándose en los bordes) (máximo 3 grupos); Paseo del Born (máximo 3 grupos); Fachada de Santa María del Mar (máximo 3 grupos); Plaza del Pi (máximo 3 grupos); Plaza San Felipe Neri (máximo 2 grupos); Plaza Isidre Nonell (máximo 2 grupos); Calle de Salomó Ben Adret / Placeta Manuel Ribé y entornos (máximo 2 grupos); Plaza de la Barceloneta (máximo 1 grupo); Fachada del Palau de la Música (Plaza Lluís Millet) (máximo 1 grupo).