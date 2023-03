Los primeros nominados de Supervivientes se jugaron los primeros premios en el primer juego de recompensa. Las nominaciones se hicieron en España, siendo los elegidos: Bosco, Raquel Mosquera, Raquel Arias, Sergio Garrido y Artùr Dainese.

El día de la nominación asustaron a los nominados diciéndoles que no iban a vivir la aventura. Cuando separaron los grupos, les dijeron que sí lo iban a hacer pero en una playa diferente. "Estarán en una playa con peores condiciones", aclaró Jorge Javier Vázquez.

El primer juego de recompensa fue para ese grupo. Debían saltar a un cráter de barro, bajar por una resbaladera y encontrar en una piscina de barro los discos que tenían las recompensas, y de ahí realizar un recorrido con obstáculos.

De esta forma, dio comienzo la prueba. Desde el plató dieron grandes ánimos a Sergio y Raquel Mosquera, quienes tuvieron más dificultad para terminar el recorrido, aunque lo hicieron en un buen tiempo.

Al final, los cinco nominados consiguieron útiles recompensas: una pala, un kit de construcción para hacer una cabaña, una lona, una esterilla simple y tres latas de comida.

Al final, Raquel Mosquera se enfrentó al presentador por no haber podido tirarse del helicóptero: "Nos hemos quedado desilusionados". El presentador no dudó en responder: "Supervivientes es magia, dejad que fluya. No deis más por culo".