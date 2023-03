Villacís promete no dejar que el "macarra" de Ortega Smith entre en el gobierno de Madrid

"Estoy molesta porque me fastidian las actitudes chulescas y macarras en política". Así reaccionaba Begoña Villacís, actual vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos en la ciudad de Madrid, a lo sucedido el miércoles entre Javier Ortega Smith, candidato de Vox a las elecciones municipales, y Mariano Fuentes, delegado del área de Urbanismo en el Ayuntamiento. El candidato de Vox había agendado una reunión con el edil, José Luis Martínez-Almeida, para hablar sobre temas de urbanismo. Por este motivo, también quiso estar presente Fuentes. Sin embargo, cuando iban a entrar en la sala donde se iba a producir el encuentro, Smith dejó claro que no iba a sentarse a hablar si estaba el delegado de Urbanismo. Finalmente, el acto se produjo sin la presencia de Fuentes para evitar "darle más argumentos a Ortega Smith".

Villacís le ha reprochado al candidato de Vox tras la rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves para presentar el informe 'Madrid en 15 minutos' que vetase la entrada de Fuentes en la reunión ya que estaba previsto que se tratasen asuntos en materia urbanística.

"La primera palabra que me viene a la cabeza para describir la actitud de Ortega Smith es déspota", declaraba la vicealcaldesa. Además, ha asegurado que con lo ocurrido el miércoles solo era una pequeña demostración de como sería "su carácter si tuviese más poder". "Lo único que buscaba con la reunión era negociar su puesto", ha criticado. Ha querido dejar claro que desde Ciudadanos no van a permitir que gobiernen en la ciudad. "Quieren un Madrid de bandos y de frentes y eso es excluir a la mayor parte de los madrileños".

Batalla contra Vox

La vicealcaldesa se ha posicionado completamente en contra de que Vox pueda entrar en el Gobierno de la ciudad tras las próximas elecciones del 28 de mayo. "Saben que para gobernar en Madrid solo hay una cosa que se les interpone y eso es Ciudadanos. Por eso exigieron que saliésemos de la reunión", ha denunciado. "El único motivo por el que nos echó fue porque saben que somos quienes se cruzan en su camino. Pero para hablar de normas urbanísticas van a tener que hacerlo con nosotros".

Villacís ha adelantado que no se van a quedar parados. "Vamos a dar batalla. No vamos a dejar que haya sectarios y chulos en Madrid". "Me dan escalofríos solo de pensar que pueda tener algo que decir en la ciudad", ha añadido.

Las palabras que Villacís con las que ha descrito al portavoz de Vox en Madrid son de todo menos bonitas. "Déspota", "chulo", "macarra" o "brabucón" son algunos de los adjetivos que ha utilizado.

Además, asegura que Ciudadanos es lo único que pueda frenar que se pueda repetir la situación que han vivido en la Junta de Castilla y León recientemente. "Sabiendo que Smith es una versión más exacerbada de Juan García-Gallardo— actual vicepresidente en Castilla y León—, tengo suficientes motivos para hacer todo lo que esté en mi mano para evitar que entren en el gobierno de Madrid", ha asegurado.

Reunión sí, reunión no

"La reunión no tenía que haber producido porque las materias de urbanismo las tiene Ciudadanos", ha defendido. Sin embargo, no ha querido criticar la actitud de Almeida al permitir que se celebrase. "Comprendo que debió ser una situación violenta y que actuó de la mejor manera. No sé qué habría hecho yo de estar en su lugar", ha indicado. "No me agravia respecto al alcalde, pero sí la actitud chulesca de Ortega Smith", ha añadido.

"Esa reunión carecía de sentido porque no cabía ningún tipo de negociación si no estaba presente el delegado de Urbanismo", ha asegurado. Además, critica que el candidato de Vox la convocase si su intención no era hablar de esta materia. "Fue hablar de cualquier cosa menos de Madrid". Además, defiende que el encuentro fue solo una excusa para "expones sus aspiraciones".