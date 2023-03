Los barrios de Chueca y Lavapiés ya están bajo videovigilancia. Desde este miércoles, las 43 cámaras que instaló el Ayuntamiento de Madrid -27 en Chueca y 16 en Lavapiés- están en funcionamiento. Ha informado de ello la delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, al término de la Junta de Gobierno. "Las cámaras se activaron ayer tras recibir el permiso formal de la Comisión de Videovigilancia", ha señalado sobre la inversión de 880.000 euros.

El Consistorio madrileño la decisión de grabar la zona ante las recurrentes quejas de vecinos y comerciantes por hurtos y otros hechos delictivos que sacuden últimamente los barrios. Como explicó Sanz la semana pasada fueron los vecinos quienes trasladaron a la Junta de Distrito su petición. "Además, desde el punto de vista técnico y policial se entendió que podían ser de utilidad tanto en lo que tiene que ver con la disuasión como el esclarecimiento de posibles delitos", apuntó.

La ubicación de las cámaras ha sido seleccionada por la Policía nacional a través de sucesivos informes, con excepción de dos emplazamientos de la calle Farmacia que han pedido expresamente los vecinos que también sean videovigilados. "Por eso, al final, han sido 26 cámaras en vez de las 24 iniciales", ha dijo Sanz. La inversión asciende a medio millón de euros solo en el caso de Chueca, pues las instalaciones "incorporan todas las mejoras tecnológicas más actuales de este momento, como Inteligencia Artificial", agregó.

Más de 100 cámaras durante el mandato

"Con estas últimas, son un total de 111 cámaras instaladas en todo el mandato", se ha congratulado la delegada de Seguridad este jueves. Las primeras fueron en Tetuán (19) y Puente de Vallecas (25), después llegaron al polígono industrial de Marconi (Villaverde, un sistema compuesto por 23 cámaras, que al final fueron 24), y a los barrios de Bellas Vistas (Tetuán, con 19 cámaras) y de San Diego (Puente de Vallecas, con 25 cámaras). También se actualizaron las cámaras de Lavapiés y Montera (Centro) al principio del mandato y, recientemente, se han renovado los sistemas ya existentes tanto en el entorno de Ballesta (Centro) como en el propio Lavapiés.

El objetivo del Consistorio capitalino, en este sentido, es seguir ampliando la videovigilancia a nuevos espacios y barrios de la ciudad como la Plaza del Dos de Mayo (Centro) y la Plaza Elíptica (Carabanchel-Usera), en donde han al ritmo de la escalada de delitos, han proliferado las demandas vecinales. Se estudiará, por otro lado, la colocación en distintos emplazamientos de otros distritos de Usera, Villaverde, Latina y Ciudad Lineal. No obstante, al ser inversiones que figuraban en los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2023 que finalmente no salieron aprobados, en estos momentos el Ayuntamiento está haciendo cálculos para ver saca adelante la partida. Por eso, casi con total seguridad, las cámaras de la Plaza del Dos de Mayo, por ejemplo, no empezarán a funcionar hasta finales de este año o principios del siguiente.