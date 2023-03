Christine Lagarde se emociona en 'Espejo Público' al recordar a su familia: "La dama de hierro tiene emociones"

Durante su visita a España, la presidenta del Banco Central Europeo ha concedido su primera entrevista a un medio de comunicación de la televisión de nuestro país. Christine Lagarde se ha sentado en el plató de Espejo Público junto a Susanna Griso.

Tras comentar la probable subida de los tipos de interés otros cinco puntos básicos en la reunión que tendrá lugar en el mes de marzo debido a la elevada inflación, Lagarde ha destacado que han anticipado que es probable que suceda de este modo: "Nos fijamos en los datos, miramos las perspectivas de futuro y las proyecciones. Tendremos todo esto en cuenta, pero en cuanto a marzo no tengo muchas dudas".

"Haremos lo que sea necesario para hacer que la inflación baje a ese 2%. Esa es nuestra misión y lo que los europeos esperan de nosotros", ha agregado Lagarde que, además, ha señalado que un aumento de los tipos supondrá un incremento de los costes financieros para los bancos y ellos mismos cobrarán más intereses, lo que terminará amortiguando la demanda.

Sin embargo, después de tratar los temas económicos, Susanna Griso ha dado un giro en su conversación con Christine Lagarde y le ha preguntado a qué ha tenido que renunciar, en su vida personal, la presidenta del BCE, hija de dos profesores: "Su padre de Inglés y su madre de Latín, griego y literatura".

"Cuando su padre fallece, usted decide marcharse al extranjero. Me cuentan que sus padres los empoderaron, desde muy pequeños, tanto a usted como a sus hermanos. Les dieron mucha autonomía y ha sido la primera en muchas cosas, rompiendo muchos techos de cristal", ha agregado Susanna Griso.

El repaso por su vida personal, donde el matinal de Antena 3 ha recopilado varios de sus logros, ha supuesto que Christine Lagarde no pueda contener las lágrimas: "Siempre es emocionante cuando vemos a miembros de la familia. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años, cuando lo veo, pues sí... Madre mía. Todos mis hermanos...".

Además, Espejo público ha contactado en directo con Luc Lalouette, uno de los cuatro hermanos de Lagarde. Griso ha explicado que los dos hermanos cuentan con apellidos diferentes, puesto que Lagarde mantiene el de su primer marido y padre de sus dos hijos. Mientras tanto, la presidenta no daba crédito a lo que veía a través de una de las pantallas del matinal y, de nuevo, han asomado las lágrimas en sus ojos.

"En primer lugar me gustaría decir que tuvimos una infancia muy feliz. Christine era la mayor, yo era el segundo, así que a veces había algunas dificultades entre nosotros en algunos momentos. Recuerdo cuando tenía unos 13 años y Christine tenía 15. Ella ya pasaba mucho tiempo con sus estudios, yo no me lo tomaba tan en serio y me gustaba más practicar deporte. Ella estaba muy enfadada conmigo y le decía a nuestra madre que me quitara la pelota de voleibol y la escondiera para que no me convirtiera en un maravilloso jugador de voleibol", ha comentado Luc.

"Cuando estábamos en el colegio, Christine tenía 15 años y, en ese momento, ya nos involucrábamos mucho en temas políticos. Eso fue debido a nuestros padres porque cuando comíamos o cenábamos escuchábamos la radio y siempre eran temas políticos y nos gustaba implicarnos. Varias veces participamos en manifestaciones en la calle y tanto a Christine como a mí nos gustaba estar en la primera fila luchando contra cualquier tipo de ley que no nos gustara. Imagino que eso ha tenido un gran impacto en la carrera de Christine", ha agregado el hermano de la presidenta.

Para despedir a su hermano, Lagarde ha optado por su lengua materna, el francés, para agradecerle su participación en el matinal. Finalmente, tras finalizar la entrevista y despedir a la presidenta del BCE, Susanna Griso ha comentado con el resto de colaboradores la cercanía de la mujer: "La dama de hierro tiene emociones".