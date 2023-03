Pedro Piqueras habla por primera vez de su novia: "Estuve casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial"

Pedro Piqueras fue el invitado de este miércoles de Planeta Calleja. El presentador de Informativos Telecinco y el Jesús Calleja, conductor del espacio de Cuatro, se trasladaron hasta La Palma para ver cómo estaba un año después de la erupción del volcán, una noticia que él cubrió de primera mano.

Pero, más allá de su labor como periodista, Piqueras dio a conocer su faceta más íntima. En ella tiene mucho que ver su papel como padre y también como pareja.

"No sé si estás casado, si tienes hijos...", le planteó Calleja con cierta timidez, a lo que Piqueras respondió: "No es no quiera que nadie sepa nada, intento proteger a las personas que están conmigo. Todos los que llevamos en esto mucho tiempo hemos establecido ese tipo de muro", argumentó.

"Yo estuve casado (se refería a Ana, la madre de su único hijo), y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial", señaló Piqueras, sin mencionar a Esther Barriga, su actual pareja, sin dar más detalles. "A mis amigos tampoco los conoce nadie, hablo de mis amigos de Albacete de toda la vida. A ellos ni les importa si soy o no conocido, si tengo un trabajo público o no público y hablamos de las mismas chorradas de siempre", se excusó.

Sobre la relación con su hijo, reconoció: "A mi hijo no le he criado, es verdad". Así, pasó a contar algunos detalles de sus horarios de trabajo que le impidieron la conciliación familiar: "Yo tenía el horario de madrugada y me levantaba a las ocho de la tarde para estar con él un rato, y me iba a las 11 de la noche a trabajar después de que él se hubiera acostado. Volvía a las 10 de la mañana".

Además, detalló una anécdota de aquella época: "Cuando estábamos haciendo una obra en casa porque se rompió una tubería, mi hijo le dijo al albañil: 'eso es trabajar y no como mi padre que se pasa el día durmiendo'. Claro que te pierdes cosas, pero nunca me lo ha echado en cara. Tengo un hijo maravilloso", desveló.