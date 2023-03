Pedro Piqueras fue el invitado a Planeta Calleja durante el programa emitido la noche del miércoles. El periodista y el presentador se trasladaron hasta La Palma para ver cómo estaba un año después de la erupción del volcán.

Antes de emprender el viaje, comenzaron hablando sobre la personalidad del director de los informativos de Telecinco. "Quiero sonsacar que es una persona con buen rollo, porque los espectadores se piensan que es un tipo serio por su trabajo, y no es así", declaró Jesús Calleja.

Preguntó a varios trabajadores del informativo, y todos coincidieron en que era muy complicado que Piqueras se enfadase. Ambos se trasladaron hasta el plató, donde Jesús quiso probar a ser presentador.

Allí, hablaron del recorrido profesional de Pedro Piqueras. "Tienes 67 años, ¿no piensas jubilarte?", le preguntó Jesús. "Me da pereza hacerlo porque tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta", confesó. "Me tendrán que echar", continuó entre risas.

Durante su cobertura en la palma en septiembre de 2021, Piqueras no se lo pensó: "Fuimos a donde estaba la lava. En pantalla pensé que vaya insensato". "Me emocionaba ver a la gente bajando sus pertenencias. Había mucho dolor", comentó en cuanto a la reacción de la situación.