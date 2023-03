El 'caso Mediador' estalló el pasado 14 de febrero tras el destape de la trama por la que se extorsionaba y se ofrecía a empresarios privilegios en materia de contratación pública -entre ellos, fiestas con prostitución, alcohol y drogas en Canarias-. De ello ha ido informando a lo largo de este tiempo el programa Todo es mentira, que este miércoles ha podido hablar con 'El mediador', el implicado que desveló el caso.

El empresario Antonio Navarro Tacoronte El mediador está acusado junto al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes 'Tito Berni' y su sobrino Taishet Fuentes. Por ello, el programa de Risto Mejide ha querido saber por qué, pese a ser presuntamente el nexo entre los empresarios y el resto de las personas imputadas, denunció los hechos y entregó los teléfonos a la jueza que instruía otra causa en su contra.

El empresario ha contado "en primicia" al programa de Cuatro el motivo por el que ha decidido hablar: "Ni estoy tirando de la manta, ni me estoy defendiendo". "Salí a la palestra porque yo estaba en casa analizando toda esta historia, y veo a Juan Bernardo Fuentes saliendo del juzgado riéndose. Me rompe el alma cuando dice que tiene la conciencia tranquila y es inocente", ha contado.

"Me puse a pensar que si él era inocente, ¿qué era yo?, si él tiene la conciencia limpia, ¿cómo la tengo yo? La tenía contaminada, me daba vergüenza lo que estaba saliendo por mi familia", ha defendido. 'Tito Berni' es un exdiputado socialista que mantuvo su cargo durante la VIII Legislatura y la XIV Legislatura. De este modo, era diputado del PSOE por Las Palmas cuando la trama salió a la luz, hecho por el que pidió la baja.

"Puedo mirar a los canarios a los ojos, porque no me he llevado ni un centavo de ellos. No sé si otros podrán hacerlo", ha lanzado 'el Mediador'. "Entiendo que es ilegal, y por eso estoy donde estoy, pero sin el político no puedo hacer nada", ha defendido en el programa de Cuatro.