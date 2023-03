El condenado por una violación en Salt pide que una reducción de dos años de pena por la ley del 'solo sí es sí'

El condenado por violar a una mujer en Salt (Girona) en la madrugada del 1 de julio de 2020 pide que le reduzcan dos años la pena en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. La Audiencia de Girona le impuso 7 años y medio de prisión y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rebajó la condena a 7 años. Ahora, la defensa solicita que la pena sea de 5 años. A la vista que se ha hecho este miércoles en la sección tercera de la Audiencia de Girona, la fiscalía se ha opuesto a la rebaja.

La fiscal ha argumentado que la pena está "dentro del marco penal aplicable" en la nueva legislación. El procesado atacó a la víctima en el portal de su casa. Según declaró probado la Audiencia, la abordó por la espalda y le rompió la ropa interior para agredirla sexualmente.

La Audiencia de Girona impuso al condenado, Murphy Moore, una pena de 7 años y medio de prisión por un delito de violación y una multa de 270 euros por un delito leve de lesiones. La defensa recurrió la sentencia al TSJC, que estimó parcialmente uno de los argumentos. Así, el alto tribunal catalán le rebajó la condena por la violación a 7 años: "La existencia de violencia ya fue tenida en cuenta para configurar el delito leve de lesiones y, por este motivo, no se puede valorar nuevamente a la hora de individualizar la pena".

El TSJC consideró "más ajustada a derecho" la pena de 7 años. No era la pena mínima porque, según recogía la sentencia, los hechos "revisten un plus de antijuridicidad" por el "lugar en el que se produjo la agresión, el portal del inmueble donde vive la víctima": "Sin duda esto supone una vulnerabilidad mayor. Además, es un lugar que la denunciante no puede evitar y que se ha visto desprendido de toda connotación de protección".

El tribunal mantuvo la multa y la decisión de la Audiencia de expulsar el condenado, que es de origen nigeriano, del país una vez que cumpliese tres cuartas partes de la pena con la prohibición de entrada durante un total de 10 años.

Este miércoles se ha hecho una vista en la Audiencia de Girona para la revisión de la condena que ha solicitado la defensa después de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En base a la reforma, la abogada pide al tribunal sentenciador que le imponga ahora cinco años de prisión.

La fiscalía se ha opuesto porque considera que la pena de 7 años está incluida "dentro del marco penal aplicable" por el Código Penal actual. Ahora, la Audiencia tendrá que resolver.

Según declaró probado la Audiencia, hacia las 01.15 horas de la madrugada del 1 de julio de 2020, el procesado abordó a la víctima en la entrada de su casa, un domicilio de la calle Miquel de Palol.

El hombre se le acercó por la espalda, la empujó hasta el portal y la lanzó al suelo. "Resulta acreditado que, a continuación, le tapó la boca, le quitó los pantalones y le rompió la ropa interior", expone la sentencia. Entonces la intentó penetrar. Como no lo conseguía, la acabó agrediendo sexualmente con los dedos.

El hombre huyó corriendo cuando escuchó el teléfono de la víctima. Según transcendió en el momento de los hechos, después de recibir el aviso al 112, un indicativo de la Policia Local de Salt atendió a la víctima. Mientras la trasladaban al centro médico, la mujer identificó al atacante a la altura de la calle Torras i Bages. Inmediatamente, la policía lo detuvo.