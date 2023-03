La factura de la luz vuelve a subir en el segundo febrero más caro de la historia: aumenta un 36% con respecto al mes anterior

La factura de la luz vuelve a subir: este ha sido el segundo febrero más caro de la historia. El recibo se sitúa alrededor de los 92 euros (teniendo solo por delante los 131,29 euros de hace un año), lo que supone que el precio de la electricidad ha aumentado un 36,3% para el usuario medio con respecto al mes de enero.

Así lo desprende un análisis de Facua publicado este miércoles sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC), que indica que un usuario con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales pagará en febrero 91,61 euros, frente a los 67,20 euros de enero.

No obstante, se mantiene alejado de los altos niveles registrados en 2022 a causa de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. De este modo, la evolución con respecto al recibo de febrero de 2022 supone una bajada interanual del 30,2%.

Cabe destacar que el usuario medio utilizado por Facua en su estudio se caracteriza por tener una potencia contratada de 4,4 kW -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kWh mensuales, siendo un perfil elaborado tras el análisis de miles de facturas de viviendas habitadas.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado por la CNMC, que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De este modo, el informe de Facua sigue la línea de los datos sobre el precio electricidad de este lunes, que señalaban que febrero se despediría con una media de 132 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, lo que suponía casi duplicar la cifra de enero (70 euros).

La subida de la luz en febrero se habría producido, principalmente, por una menor producción renovable (eólica e hidráulica) en comparación con el mes anterior, provocando así un aumento del uso de los ciclos combinados de gas, tecnología que suele fijar los precios más elevados en el mercado mayorista.

La importancia del bono social

La organización de consumidores destaca que, más allá de las "necesarias medidas" que debe llevar a cabo el Gobierno para reducir los "desproporcionados beneficios de las grandes eléctricas", es de vital importancia la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.

"Las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan", indica Facua en el comunicado. El desconocimiento de su existencia y características o el creer que no se tiene derecho a recibirlo son, a juicio de la asociación, las razones por las que los hogares no lo piden.

Por ello, critica que, a día de hoy, el Ejecutivo "continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos". "Si es esencial que los consumidores conozcan el bono social, aún más lo es que entiendan los conceptos incluidos en la factura", añade.

Para ello, Facua reclama tanto cambios regulatorios como campañas institucionales. "No es fácil comparar las distintas ofertas existentes en el mercado cuando la factura que pagamos es difícil de comprender", indican, situación que consideran que se ha agravado desde la implantación de los tramos horarios (punta, llano y valle) y, aún más, con la entrada en vigor del tope al gas.

Por otro lado, la organización también exige medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de Facua, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos. El último Panel de Hogares de la CNMC indica, asimismo, que siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.