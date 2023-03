Marie Chantal, en contra del romance entre su hijo Tino de Grecia y Poppy Delevingne

Prácticamente desde que salieron a la luz aquellas imágenes de Tino de Grecia, sobrino nieto de la reina Sofía, y la modelo Poppy Delevingne, hermana mayor de Cara Delevingne, besándose y en actitud muy cómplice el uno con el otro, se sabía que aquello podía causar un revuelo en la familia real del país helénico. Y así ha sido.

El romance, ya vox pópuli, entre Constantino Alexios de Grecia, de 24 años, y la también actriz e influencer , de 36, no ha sentado en absoluto bien especialmente a Marie Chantal, la madre del joven, y se ha opuesto de manera rotunda a que dicha relación siga su curso, según han dado a conocer varios medios británicos.

Además, son varios los detalles que no le gustan de Poppy Delevigne como para que esté con su hijo: por un lado, no le hace gracia la diferencia de edad que tiene su nueva nuera con Tino, no lleva bien la exposición de su vida que hace en su redes sociales, la imagen que ha dado en las películas en las que ha participado, ni, por supuesto y por encima de todo, su actual estado civil.

En cuanto a lo primero, Marie Chantal tiene claro que ambos pertenecen a mundos muy diferentes y a generaciones que no comparten tanto en común como ahora creen, amén de que cree que Poppy puede llegar a ser una distracción para su hijo, que según ella tiene que estar centrado en su carrera tras graduarse en Relaciones Internacionales en Georgetown.

Asimismo, la madre de Constantino Alexios no ve con buenos ojos que su hijo se exponga al escrutinio de los dos millones y medio de seguidores que tiene Poppy, amén de los numerosos desfiles o sus apariciones en películas, que no cree que dejen en buen lugar a su hijo ni a la monarquía, como su posado en lencería en Kingsman: El círculo de oro.

Pero sobre todo Marie Chantal está con la mosca detrás de la oreja por la situación sentimental de Delevingne, pues todavía no se ha hecho oficial su divorcio con el también modelo James Cook, su marido desde el año 2014, aunque son pareja desde varios años antes.

Pues si bien es cierto que la crisis matrimonial entre ambos es evidente (él se ha marchado de la empresa conjunta, no han aparecido en público más allá de una posfiesta de los BAFTA y hace tiempo que no comparten imágenes en redes con el otro), por ahora siguen juntos. Una imagen que tiene completamente angustiada a Marie por la posición en la que eso coloca a su hijo Tino de Grecia.