La oscura vida de los Murdaugh: una historia de drogas, asesinatos y corrupción que tiene a Estados Unidos pendiente de un juicio

El juicio a Alex Murdaugh, que se celebra desde el pasado 23 de enero, está siendo una sensación mediática en Estados Unidos porque tiene todos los ingredientes necesarios para serlo: asesinato, drogas, corrupción... y giros inesperados con cada novedad que aporta la investigación. El caso se centra en Alex Murdaugh, un influyente abogado que está siendo juzgado por, presuntamente, matar a su esposa y a su hijo pequeño para ocultar distintos casos de corrupción y su adicción a los opiáceos.

Alex Murdaugh, de 54 años, pertenece a la tercera generación de una poderosa familia de abogados de Walterboro, una pequeña localidad ubicada en Carolina del Sur, donde se ubica la casa de campo heredada generación tras generación. Desde hace cinco años son varias las muertes que se han producido en el entorno de la familia, sucesos accidentales o planes perfectamente ejecutados que aún están por resolver.

En 2018, la asistenta y niñera de la familia durante más de dos décadas, Gloria Satterfield, falleció al caerse por las escaleras de la casa familiar y nunca se le realizó una autopsia. Un año después, su hijo pequeño, de diecinueve años, sufrió un accidente mientras conducía un barco al volver de fiesta ebrio, el cual le costó la vida a una joven de la misma edad.

La mujer y el hijo muertos en la casa de campo

Tras este suceso, los Murdaugh empezaron a ser investigados por sospechas de negocios fraudulentos y en 2021 un suceso revolucionó los medios del país: Paul, el hijo menor de 22 años, y Maggie, la mujer, fueron hallados muertos en la casa de campo familiar.

Desde un primer momento Alex fue el principal sospechoso de los hechos, algo que él siempre negó, aludiendo que en el momento del crimen se encontraba fuera de casa, visitando a su madre. Según su testimonio fue él quien avisó a las autoridades mediante una llamada cuando llegó a la casa y se encontró a su hijo y a su mujer con varios disparos por todo el cuerpo, incluido en la cabeza. Esta teoría empezó a caerse pronto, ya que la policía encontró un vídeo en las redes sociales del hijo donde se escuchaba la voz del padre en la casa antes del trágico momento.

Buster Murdaugh, hijo de Alex Murdaugh, durante el juicio del el pasado 23 de febrero. Joshua Boucher/LAPRESSE

Un giro en la investigación

El pasado jueves hubo un giro muy importante en la investigación, por primera vez Alex admitió mentiras en el testimonio que llevaba sosteniendo desde el principio. Volvió a negar ser el autor del asesinato, pero reconoció que no estaba en la casa de su madre cuando todo sucedió. Este falso testimonio lo justifica en su adicción a los opiáceos, los cuales le provocaron paranoias que no le permiten recordar y que le costaban unos 50.000 a la semana.

Según la Fiscalía, mató a sus familiares y después se fabricó la coartada de ir a visitar a su madre para borrarse de la escena del crimen. Además, la Fiscalía sostiene que el motivo que llevó a Murdaugh a cometer este crimen fue intentar desviar la atención de los investigadores por sus delitos de corrupción y estafas, entre las que se encuentran robos a socios y estafas por valor de 8,3 millones de dólares, lo que le llevó a ingresar en prisión en 2021, según recoge El País.

Treinta años o cadena perpetua

El juicio contra Alex Murdaugh comenzó el pasado 23 de enero y se encuentra cerca de una resolución. Sobre la mesa está la decisión de condenarle a treinta años de cárcel o una cadena perpetua, una situación que tiene a todo el país pendiente de las emisiones en directo del juicio.

Y aprovechando la repercusión del caso, Netflix no ha tardado en sacar un pequeño documental de tres capítulos donde cuentan al detalle toda esta historia de intriga y conspiración alrededor de la vida del protagonista de esta historia. Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur, que aún no tiene un capítulo final, ya que el juicio aún no tiene un veredicto.