Tras el suicidio de Alana, una adolescente de doce años de Sallent de Llobregat (Barcelona) que sufría bullying en el colegio tras haber pedido que se refiriesen a ella como Iván, en las últimas horas se ha conocido un nuevo intento de suicidio de un menor, esta vez en San Carlos de la Rápita, en Tarragona.

Se trata de un joven de quince años que se ha precipitado desde su vivienda, situada en un cuarto piso. Precisamente, han sido los padres del menor quienes han hecho público el caso para denunciar el acoso escolar y pedir que esto no vuelva a suceder.

El niño dejó una carta de despedida antes de saltar desde una altura de 14 metros en la que apuntaba que no quería "vivir en un mundo donde la mala gente es aplaudida y las personas sensibles y nobles de corazón tienen todas las de perder". Ahora, se encuentra en la UCI con los brazos, las piernas, alguna costilla y vértebras rotas. Según los médicos, ha sido un verdadero milagro que se haya salvado. Este martes, Espejo Público ha podido hablar en directo con los padres del joven, que han asegurado que el niño ya les ha pedido perdón por su actitud.

"Mi mujer y yo estamos pasando los peores días de nuestra vida. Nuestro hijo de quince años intentó irse de este mundo. Se lanzó del cuarto piso donde vivimos. Nuestro hijo tiene un grado de autismo. Milagrosamente, ha sobrevivido a una caída de 14 metros. Brazos y piernas rotos, dos costillas rotas y dos vértebras fracturadas. Ya lleva varias cirugías. La recuperación será dura, pero quiere ponerse bien para empezar una nueva vida y poder explicar su experiencia", apuntaba el padre en una red social.

Ha sido el propio adolescente quien pidió a sus padres que hicieran público su caso para evitar que otras personas tomasen "una decisión equivocada". El foco de su sufrimiento era su propio colegio, donde algunos compañeros se burlaban de él diciendo que "era raro y no sabía moverse". "Así día tras día. Solo, completamente solo, en la hora del patio, en la biblioteca, para no recibir burlas. Hasta que un día, en su mente lógica, dice '¿qué hago yo aquí? Ya no me quedan momentos de felicidad ¿Para qué seguir?'", señala el padre en su publicación.

Desde el plató del matinal de Antena 3, Susanna Griso ha explicado: "El departamento de Educación de la Generalitat activó una unidad de apoyo al alumnado en situación de violencia y abrió una investigación interna. Pero, desde la Generalitat, no nos aclaran cuándo se activó esa unidad de apoyo".

Durante su conversación con Espejo Público, los padres del menor han señalado: "Estaba decaído, le preguntábamos qué le pasaba, pero solo decía que no tenía ganas de nada. Le preguntamos si pasaba algo y nos dijo: 'es que me siento rechazado en el colegio y a veces me hacen mofas'. Decía: 'la mayoría de la gente se porta bien, pero hay unos chicos que se ríen de mí'".

"Es triste que un niño de quince años que es muy maduro para su edad diga '¿en qué mierda de sociedad vivimos?'. En la carta, dijo que los buenos son los que reciben y los que reciben son los que hacen trampas y salen adelante. Esto no se lo deseo a nadie", ha agregado la madre del menor.