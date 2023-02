"Patético", "miente abiertamente"... rifirrafe entre Almeida y Maestre por la cita con la matrona de la candidata de Más Madrid

Las quejas de la candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, sobre la dificultad de conseguir una cita con una matrona han llegado al Pleno municipal de este martes. Allí José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de la ciudad, ha acusado a la portavoz de "mentir abiertamente y manipular" a la ciudadanía en temas relacionados con la sanidad pública. Hacía así referencia a la publicación que hizo Maestre en Twitter sobre que no conseguía agendar la primera revisión con la matrona después de haber dado a luz a su primera hija.

La candidata de Más Madrid anunció la noticia de que era madre a través de sus redes sociales. "Madrid tiene una nueva vecina y yo estoy inmensamente feliz", escribía Maestre. Sin embargo, el anuncio vino acompañado de críticas hacia el Partido Popular. El motivo fue que la portavoz no conseguía cita con la matrona para una revisión hasta dentro de tres semanas. "La sanidad pública en Madrid está saturada por falta de recursos. La arrogancia del PP está destruyendo nuestra salud", aseguraba.

Sin embargo, una enfermera del hospital 12 de Octubre, donde Maestre dio a luz, quiso contestar a esas acusaciones. Aseguró que las citas con la matrona ya vienen dadas en la documentación que el centro facilita a las mamás cuando salen. "Revísate bien los papeles del alta porque del 12 de Octubre te fuiste con las citas de la matrona agendadas".

El tema no se quedado ahí. Almeida ha elevado el debate al Pleno del Ayuntamiento de este martes. "Felicité a su portavoz, muy sinceramente. Además, me alegré mucho de que haya nacido ya su hija, pero dígale que en Twitter no conviene manipular en relación con la sanidad y que mintió abiertamente diciendo que no había podido acceder a una cita con la matrona cuando, como quedó acreditado, del Hospital salió con las citas que tenía con la matrona", aseguraba el edil.

Que una cuenta de twitter mienta es desgraciadamente una práctica habitual. Que Almeida se haga eco de una mentira en el pleno estando yo de baja es terriblemente patetico. pic.twitter.com/8leaGDlBk3 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 28, 2023

La reacción de Rita Maestre no ha tardado en llegar, aunque lo ha hecho en la distancia debido a que está de baja maternal. "Que una cuenta de Twitter mienta es desgraciadamente una práctica habitual. Que Almeida se haga eco de una mentira en el pleno estando yo de baja es terriblemente patético", escribía la candidata de Más Madrid. "Estoy alucinando con que me diga si tenía o no cita con la matrona", añadía.