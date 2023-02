Lídia Torrent muestra sus quemaduras tras volcarse, por accidente, una olla de agua hirviendo: "Son de segundo grado"

El pasado viernes, Lídia Torrent tuvo un accidente doméstico que le ha dejado severas secuelas en la piel. La hija de Elsa Anka contó lo ocurrido en sus redes sociales para explicar por qué ha estado ausente estos días.

"El viernes por la mañana me volqué sin querer una olla de agua hirviendo donde estaba esterilizando los biberones de la peque", comenzó a relatar la joven de 29 años junto a una imagen. Este percance, según continuó explicando, le produjo quemaduras de segundo grado.

Lídia Torrent quiso ser precavida y, por tal razón, compartió una fotografía cubriendo la zona más afectada. Como se puede ver en la instantánea, la que fuera presentadora de Secret story presenta un esparadrapo en el muslo derecho y este se aprecia completamente enrojecido.

'Story' de Lidia Torrent en el que habla de las quemaduras tras volcarse una olla de agua hirviendo. INSTAGRAM / lidiatorrentanca

"Lo cubierto es una quemadura de segundo grado que prefiero no enseñar porque imagino que hay aprensivos por aquí", explicó la barcelonesa y aseguró que la imagen dista mucho de cómo es la secuela en la realidad. "Pongo esta foto porque no se aprecia bien para no ser muy gore", reconoció.

Las quemaduras de segundo grado pueden causar hinchazón y hacer que la piel se vea roja, como es el caso del muslo de la modelo. Además, otros de los síntomas son dolores intensos e incluso ampollas. En última instancia, cuando afecta a grandes áreas de la piel, puede causar cicatrices.

No obstante, a pesar del accidente, la hija de Elsa Anka no ha dejado de lado sus compromisos profesionales. De hecho, hace unas horas condujo un evento al que acudió con un look que cubría en su totalidad la quemadura: una falta larga hasta los tobillos.