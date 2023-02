Dos gemelas de doce años se precipitaban por el balcón de su domicilio en Sallent, Barcelona, el pasado martes. Tras el fallecimiento de una de ellas y el estado grave de la otra niña, los mossos d'escuadra continúan investigando las causas del suicidio, que probablemente sea el bullying que sufrían por posible racismo e identidad de género.

Y ahora Sonsoles ha dado las novedades del caso este lunes, y Miguel Lago ha aprovechado para expresar unas palabras sobre el tema del acoso escolar, contra el que lleva años luchando.

"Llevo peleándome con este tema varios años de una manera pública y clara. Le están llamando bullying porque suena más suave de lo que es, pero es violencia escolar", ha manifestado el humorista. Además, ha lanzado una reflexión: "Nosotros dejamos lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos, en el colegio, y acaban siendo víctimas de violencia".

"Cuando dicen que ha fallado el protocolo, es que el protocolo no falla, sino que no existe. Se puso una figura de una especie del mediador del centro, son jueces del propio colegio, pero el centro no va a querer perder el ratio que tiene y van a meter los casos bajo la alfombra de manera sistemática", ha defendido el colaborador.

"Los profesores son también víctimas de un protocolo inexistente, de una falta de educación, y yo como padre igual, porque no somos conscientes de que a veces nuestros hijos no son maltratados, son maltratadores", ha dejado claro.

Por su parte, Sonsoles Ónega se ha unido a la causa: "Si podemos aportar un granito de arena y a la directora le parece bien, en este programa pasaremos de llamarlo bullying a violencia escolar".