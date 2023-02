La UE y el Reino Unido 'descongelan' las tensiones tras el brexit y alcanzan un acuerdo sobre el Protocolo de Irlanda del Norte

Parecía casi imposible, pero ha llegado. El Reino Unido y la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo para desbloquear la situación en torno al Protocolo de Irlanda, el punto de mayor fricción en torno al acuerdo del brexit, y de esta forma suavizan mucho las tensiones generadas tras la salida británica del bloque comunitario. El pacto lo han refrendado, tras semanas de buenas sensaciones en las conversaciones, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak.

El Protocolo de Irlanda es uno de los ejes fundamentales del acuerdo en tanto en cuanto permite que no haya frontera entre las dos Irlandas, porque de haberla se romperían los Acuerdos del Viernes Santo -que ahora cumplen 25 años- que pusieron fin al conflicto que duró décadas en la isla. El acuerdo lo que recoge es que haya controles a los productos británicos en Irlanda del Norte. ¿Por qué? Porque no puede haberlos en frontera. No existe la misma entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la UE (la República de Irlanda es un Estado miembro). Londres no quiere esos controles y ha presentado una modificación para evitarlos, aunque el Gobierno ya los ha pospuesto varias veces.

Con el pacto Sunak-Von der Leyen lo que se pretende es salvar los choques permanentes, que se mantuvieron en un punto muy álgido con el Gobierno de Boris Johnson (brexiter por excelencia) y después, evidentemente, con el breve paso por Downing Street de Liz Truss, aunque en su caso apenas tuvo tiempo para abordar el asunto. La dura realidad de la política británica acabó engulléndola políticamente, igual que el brexit ha estado a punto -muy, muy cerca, de hecho- de engullir cualquier buena relación entre Londres y Bruselas.

En cambio, el actual primer ministro ha apostado por un mayor pragmatismo, a riesgo de que el ala euroescéptica del Partido Conservador se le vuelva en contra. Ya este año, de hecho, la Corte Suprema británica consideró que el Protocolo es legal, después de un recurso presentado por políticos protestantes unionistas probritánicos. De igual manera se pronunciaron antes el Tribunal Superior de Belfast, en 2021 y el Tribunal de Apelaciones de Irlanda del Norte en 2022.

A su llegada al cargo, Sunak puso sobre la mesa la idea que tenía su Gobierno para resolver el problema. El cometido, aseguraron desde Downing Street, pasa por "asegurarse de que cualquier acuerdo arregle los problemas prácticos sobre el terreno, garantice que el comercio fluye libremente en todo Reino Unido, salvaguarde el lugar de Irlanda del Norte en la Unión y devuelva la soberanía al pueblo norirlandés".

El pacto alcanzado entre Sunak y Von der Leyen necesita aún superar el juicio tanto del Parlamento británico (aunque no es obligatorio) como del bloque comunitario, aunque está por ver cuál será su proceso de tramitación. Esa es quizás la mayor prueba de fuego hasta ahora para el inquilino del número 10, que parece empeñado en encauzar los vínculos con la UE, sobre todo en un contexto geopolítico en el que ambas partes ven necesaria la colaboración.

Las cuestiones pesqueras, la igualdad de condiciones (el llamado level played field) y este tedioso Protocolo de Irlanda marcaron el final de las negociaciones. Y es que, en realidad, las partes firmaron dos 'contratos' diferentes. Uno, el referido a la retirada del Reino Unido de la UE, alcanzado en febrero del 2020, y otro para las relaciones futuras, que se firmó sobre la bocina el 24 de diciembre de ese mismo año y que se conoce como el "acuerdo de Nochebuena". Casi tres años después la UE y el Reino Unido siguen intentando reconciliarse, y esa amistad, al menos este lunes, parece un poco más cerca.