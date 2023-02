Sudáfrica asegura que "su amistad con Rusia no significa necesariamente que estén a favor de la guerra"

"Nuestra relación y amistad con Rusia se estableció hace mucho tiempo y todavía perdura. ¿Significa eso que estemos a favor de la guerra? Yo diría que no". Así se expresó el Ministro de Finanzas de Sudáfrica después de unas maniobras militares que han generado críticas a su país.

Tal y como explicó el citado ministro, Enoch Godongwana, Sudáfrica mantiene una posición de "no alineación" con el conflicto bélico. "En lo que no estamos de acuerdo no es en si Rusia está haciendo lo correcto, sino en las medidas propuestas ante ello", sentenció.

"El Departamento de Defensa asegura que este evento es algo que se planeó antes de que comenzase la guerra", señala Godongwana. Eso sí, el ministro reconoce que "en este contexto, deberían haber sido más sensibles al respecto"