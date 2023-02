Bunbury revela que el glicol es la sustancia química que le ha apartado de los escenarios

El pasado mayo, Enrique Bunbury anunció la cancelación de su gira de despedida por los problemas de salud que padecía, lo que adelantaba la retirada de los escenarios que ya había anunciado hacía unos meses.

Según un comunicado que compartió el artista, sus problemas de garganta y con la respiración se fueron acrecentando, por lo que paralizó su gira, El último tour, que acababa de empezar en Nueva York.

"Lo que pensaba que estaba controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos", lamentó el artista, que aseguraba que le era imposible hacer más conciertos, por lo que le tocaba adelantar, con "todo el dolor" de su corazón, "lo que ya veía inminente".

Ahora, meses después de aquello, se ha sabido cuál es el motivo real de sus problemas de salud. Y ha sido el propio artista quien lo ha revelado. Después de someterse a un sinfín de pruebas, Bunbury supo que el glicol es la razón de sus problemas con la voz, ya que padece intolerancia a esta sustancia líquida sintética que absorbe agua y que se utiliza en el humo que se libera en los shows en vivo.

"Al segundo concierto de la gira ya empecé a tener problemas claros. Los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo", revela en una entrevista a AP con motivo de su último lanzamiento musical, la canción, Invulnerables.

"La gran duda para mí era por qué me ocurría cuando estaba encima de un escenario, yo grababa discos y ensayaba y cantaba en mi estudio y cantaba para otros, estaba haciendo colaboraciones y nunca tuve ningún problema, solo encima del escenario", prosigue el exlíder de Héroes del silencio.

"Ha sido una época bastante traumática y frustrante para mí, que, de alguna forma, he salvado gracias a la creación", admite el artista. "El nuevo disco es un poco el resultado de volcar todos estos traumas y este pesar en canciones y ahorrarme el psicólogo. Lo que es un alivio mayor es saber lo que te ocurre, eso es lo primero. Durante mucho tiempo estuve viviendo con la ignorancia total de lo que me ocurría".