Rayden y Verónica Sánchez se unen a Fran Perea en el videoclip de 'Me sale a cuenta'

Fran Perea y Rayden unen sus voces en Me sale a cuenta, el sexto single de Uno más uno son 20. Esta canción pertenece al disco Punto y aparte, el segundo álbum de estudio del cantante que vio la luz en 2005.

Pero en este nuevo proyecto, que trata de reversionar canciones antiguas, ha contado con el de Alcalá de Henares para homenajear este tema que, además, cuenta con un videoclip muy especial.

En él sale Verónica Sánchez, actriz que interpreta a Eva en Los Serrano, serie a la cual Fran Perea le puso banda sonora y la que este año cumple su 20 aniversario.

Para Rayden, "grabar con Fran ha sido un regalo". Además, en el videoclip han incluido un momento muy especial para el cantante: "De niño, yo lloré cuando lo dejaban Marcos y Eva en la serie y en el vídeo me enfado cuando mi amigo, Fran, me abandona por la camarera, que no es otra que Verónica Sánchez. Me ha encantado".

Así pues, asegura que para él ha sido un placer juntarse con Fran Perea para grabar esta canción. Algo que, para el creador de este tema, es recíproco."Es una canción que le va muy bien y con él crece muchísimo", apunta.

En cuanto a la producción, Perea comenta lo siguente: "Víctor Elías y yo hemos podido trabajar mano a mano con Rayden, volver sobre la canción, cambiar los arreglos y adaptarla a un estilo más actual".

Asimismo, el propio Víctor Elías abunda en el giro de esta nueva versión: "Hemos intentado acercarnos bastante al estilo de Rayden, quien además colaboró mucho en la producción de este tema, metiendo muchas referencias. Teniendo en cuenta que veníamos de una canción muy rockera, hemos dado un giro bastante moderno, más oscuro, pop-rock funky ensamblado con su voz".

Este tema se convierte en el sexto de Uno más uno son 20, el nuevo disco de Fran Perea que ya acumula más de tres millones de reproducciones en todas las plataformas.

Un álbum que cuenta ya con varias fechas de gira. Los conciertos de Madrid, el próximo 27 y 28 de abril en la Sala Mon, ya tienen las entradas agotadas.

Fran Perea comenzará la gira Uno más uno son 20 en Valladolid el 31 de marzo. Otras fechas de este tour son: Barcelona (18 mayo), Málaga (2 junio) y Toledo (3 junio).