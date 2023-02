Jacobo Ostos agrede a Miguel Frigenti y después se burla en redes: "Will Smith, siempre fuiste una inspiración"

Miguel Frigenti y Jacobo Ostos son dos de los nombres propios del fin de semana. Este sábado se supo que el hijo del fallecido Jaime Ostos había agredido al periodista en una conocida discoteca de Madrid por lo que este último acabó en el hospital por fuertes dolores de cabeza y una lesión en el pómulo y, más tarde, poniendo una denuncia.

Unos hechos de los que hablaron en Fiesta, donde intervino Jacobo confirmando la agresión aunque intentando justificarla: "Le di una bofetada bien dada que se la merece desde hace tiempo", aseguró.

"El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Dos días después, tengo que soportar que esta persona hable pestes de mi padre, sin mostrar respeto ninguno. Ayer tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo. Le di una bofetada con la mano abierta ejemplarizante", contó, ante el estupor de Emma García y el resto de colaboradores.

"Le dije: '¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Y le di una bofetada con la mano abierta. Se quedó en el sofá sentado. Se quedó trabajando y con la cara calentita. No es gratuito que se puedan decir cosas de gente difunta. Le he tenido que dar una bofetada porque se lo ha ganado", narró.

'Stories' de Jacobo Ostos. INSTAGRAM JACOBO OSTOS

Horas después, lejos de mostrar cualquier tipo de arrepentimiento, Jacobo utilizó las redes sociales para burlarse del periodista. "Will Smith, siempre fuiste una inspiración", escribió en sus stories el DJ, añadiendo la ya famosa imagen del actor agrediendo a Chris Rock en los pasados Oscar. "Karma", escribió también el hijo de Jaime Ostos.