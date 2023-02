16 grandes reflexiones de Maruja Torres a Jordi Évole: "La vida si no es congregación, no vale la pena"

En los medios de comunicación de hoy se opina mucho, pero se escucha poco. Lo primero es barato, lo segundo requiere inversión en inteligencia. Podríamos reflexionar sobre la fotografía, el montaje y el resto de narrativas que utiliza el 'Lo de Évole' dedicado a Maruja Torres. Para qué. Si, al final, el programa ha sido un orgasmo de inspiraciones a través de los ojos de Maruja Torres de viaje en Roma. "Qué contenta estoy", recalca con esa fascinante travesura de la curiosidad sin fin. Su felicidad incluso ha terminado ensombreciendo a la ciudad eterna. Ella, generosa. Évole, boquiabierto de admiración. Porque la vida es compartir. Y Maruja lo ejercita. Todo el rato. Cada respuesta, cada ironía, cada argumentación es un estímulo que amplía miradas. He ido apuntando aquellas que me han removido más emociones. Y aquí las comparto por orden de aparición, como se decía en las varietés de antes. Para seguir pensándolas, para seguir creciendo. Mejor que opinar, seguir escuchando a Maruja Torres:

1. "Uno vive muchas vidas y se da cuenta que, afortunadamente, no ha olvidado ninguna".

2. "En Italia yo no pienso en el dinero, porque hay tanta belleza... si puedes llevarte un poco..."

3. "He conseguido llegar a los 80 saltándome prácticamente todas las reglas, menos las de convivencia".

4. "El sexo con uno mismo no se acaba nunca"

5. "Hay una cosa maravillosa en el periodismo, tanto si lo haces bien como si te equivocas, y es que al día siguiente puedes hacer otra cosa. Y eso es una cualidad regenerativa que yo encuentro maravillosa. El periodismo es furtivo, es fugitivo, atrapa los instantes, pero también te obliga a dejarlos atrás y coger otros".

6. "Un buen periódico es un reflejo de la naturaleza humana".

7. "No sé qué pasa en nuestro país que parece que hayamos descubierto la pureza. Mucha gente descubre al que se vende. Mucha gente descubre al que tiene otras ideas, y ya es una cosa u otra. Yo creo que la vida mancha".

8. "El tiempo pasa, pero es amplio y está lleno de recuerdos. Y de cine".

9. "No tener mala leche (escribiendo), es un poco defecto".

10. "Ser vieja no es un insulto, es un logro".

11. "Hay que ser más valiente para ser viejo que para ir a la guerra, porque el que va a la guerra cree que va a sobrevivir y el viejo ya va sabiendo que su decrepitud avanza. Y esa es la verdadera guerra".

12. "El dolor que te proporciona la vida hay que llevarlo con la correa corta y conseguir que te lleve el paso. Porque como eche a correr, estás perdido".

13. "El amor de larga duración es la amistad".

14. "Eres tan joven en tu vejez como joven fuiste en tu adolescencia. Porque todo te sucede por primera vez".

15. "Hay muchas formas de hacer el amor, follar no es tan importante como enternecerse".

16. "La vida si no es congregación, si no es gente, no vale la pena".