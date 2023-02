Ana Boyer reaparece tras la muerte de su hermana sin mostrar ningún tipo de afecto

Laura Boyer, hija del que fuera ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de Felipe González, Miguel Boyer, falleció este jueves a los 57 años. Su hermana, Ana Boyer, ha conocido la noticia, pero no se ha presentado en el tanatorio ni ha hecho ninguna declaración pública al respecto, dejando patente la nula relación que había entre ambas.

Es más, la hija de Isabel Preysler ha reaparecido tras la muerte de su hermana en sus redes sociales con una fotografía con la que ha reafirmado aún más su postura. Y es que, a pocos días del triste acontecimiento, ha compartido una imagen que nada tiene que ver con el suceso.

Después de no publicar nada durante este viernes, en la mañana de este sábado Ana Boyer ha colgado una historia en Instagram en la que se ve a uno de sus dos hijos en la cama. A la imagen acompaña el texto "Saturday mood", indicando así que sigue con su vida y está disfrutando del fin de semana en familia.

De este modo, la influencer ha mostrado que prefiere mantenerse al margen del fallecimiento de Laura, al menos de forma pública. Por su parte, da a entender que está centrada en relajarse y pasar el día con sus niños.

Storie de Ana Boyer Ana Boyer

El hecho de que Ana y Laura Boyer no mantenían ningún vínculo no era un secreto. La propia Laura había confesado hace unos años que no tenía relación con su hermana, culpando de ello a Isabel Preysler, a quien acusó de haberse encargado de que Ana no sintiera afecto por ella o su hermano Miguel.

Tras fallecer en 2014 el padre de ambas, Miguel Boyer, se dio una época en la que la familia estaba enfrentada. La razón de la disputa fue el reparto de la herencia, la cual Laura consideraba que no le había favorecido nada y que se habían quedado con todo el dinero, acusación que podría haber aumentado más la tensión entre Ana y Laura.