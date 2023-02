Rosa López bate todas las marcas de 'El desafío' en apnea y emociona a todos: "Soy un insensible y me ha saltado la lagrimilla"

Rosa López volvió a concursar una semana más en El desafío de Antena 3. La cantante consiguió la mejor marca en la prueba de apnea, la más famosa de todo el programa.

Nada menos que 4 minutos y 40 segundos fue el tiempo que aguantó la respiración bajo el agua en la prueba de apnea. De esta forma, se posicionó la primera en el ránking de las tres temporadas de 'El desafío, destronando a Jorge Sanz, quien hizo 4:37 minutos.

El final de la prueba emocionó a todo el equipo del programa: desde los concursantes hasta el jurado, incluyendo a Roberto Leal, el presentador. "Yo que soy un insensible y me has conseguido saltar la lagrimilla", reconoció Santiago Segura.

Nada más salir del agua, López fue rápidamente a abrazar a su pareja, Iñaki, a quien le dedicó unas palabras: "Él me ha dado fuerza, es quien me motiva cada día. Me apoya en todo".

Pilar Rubio no pudo sostener las lágrimas: "Me siento muy feliz de que hayas encontrado la valentía y el coraje. Tú para arriba, Rosa". Por su parte, Jesulín de Ubrique fue un poco más directo con la concursante: "Eres la puta ama".

De este modo, Rosa consiguió que la cifra de la tarjeta final del concurso aumentase a 10.500 euros, que serían para la fundación que eligiese el ganador de la noche.