El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado la libertad del exjefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, pero le prohíbe salir del país en el marco de la investigación que sigue en su contra por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.

En un auto, ha fijado que el acusado quede en libertad con "obligación" de comparecer ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 o ante el que esté más próximo a su domicilio cada 15 días.

El magistrado ha acordado también la prohibición de salida del país del etarra y le ha advertido de que "el incumplimiento de las obligaciones impuestas llevaría a decretar su inmediato ingreso en prisión".

Este viernes, el juez ha explicado que "a la vista de la comparecencia" que tuvo lugar este jueves (en la que el exjefe de ETA se acogió a su derecho a no declarar) y "no concurriendo los requisitos señalados" en la ley "al no haber riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, y a pesar de los delitos que se le investigan" se debe proceder a "decretar la libertad provisional del investigado" con medidas cautelares.