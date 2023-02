Línea Directa anticipa subidas en el seguro para algunos clientes en los próximos meses 

Línea Directa Aseguradora ha anticipado que realizará subidas de primas a ciertos clientes durante los próximos meses debido a los mayores costes generados por la inflación, aunque la consejera delegada, Patricia Ayuela, ha descartado subidas generalizadas de precios.

"Estamos centrados en recuperar el margen técnico, y esa recuperación (...) tiene que venir por que cada cliente pague de acuerdo a su riesgo, no hacer subidas generalizadas ni bajadas generalizadas", ha indicado Ayuela durante la rueda de prensa posterior a la publicación de los resultados anuales de la empresa.

Pese a esto, la empresaria ha subrayado que está decidida a mantener el diferencial de prima media frente al sector, que es un 13% inferior.

"Nos mantenemos en nuestra política de precios, que es que a cada cliente le damos un precio en función de su riesgo. Intentamos no mutualizar entre clientes. Esto quiere decir que algunos clientes cuyo riesgo se ha deteriorado, pagarán más; y otros clientes, cuyo riesgo no se haya deteriorado, no pagarán más", ha apostillado Ayuela.

Las previsiones de Ayuela están en línea con las que realizó a principios de mes el presidente de Mapfre, Antonio Huertas. Tras presentar sus resultados anuales, Huertas avisó de que más de la mitad de los clientes que tienen contratado un seguro van a ver elevadas sus primas ante el aumento de los costes.

Línea Directa ha cerrado 2022 con un beneficio neto de 59,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 46%, a pesar de que los ingresos por primas se elevaron un 4,4%, hasta 946,7 millones de euros. El descenso en la rentabilidad se ha debido al aumento de costes que se ha producido "al calor de la inflación".

El ratio combinado de la empresa ha experimentado un incremento de ocho puntos porcentuales durante el año, hasta alcanzar el 96,3%. Este alza se ha debido al aumento de la siniestralidad, ya que la ratio de gastos de la empresa se ha mantenido prácticamente sin cambios.

Compañía austera

Ayuela ha puntualizado que Línea Directa es una compañía "austera" y con contención de gastos en general. De esta forma, el incremento en la ratio de siniestralidad ha sido común al sector. La ejecutiva ha destacado que la frecuencia, que es el indicador que usa Línea Directa para medir la calidad del riesgo, se mantiene por debajo de los niveles de 2019.

Preguntada por una valoración de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la consejera delegada ha querido subrayar que existe una diferencia entre banca y aseguradoras, y que las reclamaciones a estas últimas suelen ser de poco importe. Por ello, y porque, según sus datos, la mitad de reclamaciones se resuelven a favor de la empresa, Ayuela ha calificado como "excesivo" que se cobre 250 euros por cada reclamación.

De cara a 2023, la empresa ha apostado por acelerar el crecimiento, recuperar el margen técnico cobrando más a algunos clientes, seguir controlando gastos e impulsar la digitalización de la empresa.