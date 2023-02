La tajante reacción de Álvaro Vargas Llosa cuando le preguntan a su padre por Isabel Preysler: "¡No tenemos el menor interés!"

Mario Vargas Llosa puso rumbo a Málaga este jueves para inaugurar el II Festival Literario Escribidores de América y de Europa, un evento que suma a sus compromisos profesionales después de ingresar en la Academia francesa y de protagonizar un homenaje en el hotel Wellington de Madrid que fue organizado por la Cátedra con su nombre. El escritor viajó desde la estación de Atocha, donde coincidió con la prensa.

El Nobel de Literatura se trasladó con su hijo Álvaro, quien atendió a los medios de comunicación. Eso sí, ambos se negaron a hablar de uno de los temas más controvertidos que giran en torno al autor: la ruptura con Isabel Preysler y la reaparición en su vida de su exmujer, Patricia Llosa.

"No molesten por favor. No molesten. Tenemos cosas importantes que hacer, gente que nos está esperando y mucho trabajo, ¿vale? Las cosas que a ustedes les interesan a nosotros no nos interesan para nada, ¿vale? No tenemos el menor interés, ¿vale?", expresó el hijo del escritor.

Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor del premio Nobel, se ha convertido en una persona incondicional para su padre. Desde que se conociera la noticia de la ruptura, el también escritor se mudó a Madrid para estar al lado de su progenitor.