El cantante argentino Duki deja sin palabras a Pablo Motos al rapear en directo en 'El Hormiguero'

El Hormiguero concluyó la semana con una visita internacional, la del rapero argentino Duki quien está de visita en nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en Madrid y Barcelona.

El intérprete ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Bizarrap o C. Tangana, además de haber sido nominado en dos ocasiones a los Grammy Latinos.

"Eres el argentino que más estadios que ha llenado después de Messi", le dijo Pablo Motos nada más sentarse en la mesa del espacio de Antena 3 antes de empezar la entrevista.

El presentador quiso probar el directo la capacidad de improvisación del rapero, con gran experiencia en Batallas de Gallos en Argentina. El DJ del programa puso una base y Duki comenzó a cantar, dejando sin palabras a Motos.

"Es impresionante, he sonreído y a la milésima de segundo lo has incluido en el tema improvisado", reconoció asombrado el valenciano.

A continuación, le preguntó por los tatuajes que lucía, sobre todo los de la cara: "El primero que me hice fue a los 17 años y los que menos le gustaron a mi madre fueron los de los nudillos porque me dijo que no iba a encontrar trabajo", afirmó.

Y añadió que "los que más me han dolido han sido los que tengo en el cuello, los de la cara son el angelito y el diablo que tenemos todos, uno a cada lado. En total tengo unos 31".