Santiago Abascal: "Está en manos del PP que la moción de censura sea más contundente"

Apenas unas horas después de oficializar el acuerdo con el economista Ramón Tamames para encabezar la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal (Bilbao, 1976), trata de trasladar al PP la presión del éxito o fracaso de la maniobra.

Finalmente ha logrado alcanzar un acuerdo con Ramón Tamames, pero la moción solo irá firmada por los diputados de su partido. ¿Espera más apoyo durante el debate?Esperamos que el resto de los diputados, cuando escuchen la intervención del señor Tamames, reflexionen. Hemos cumplido con el compromiso de presentar un candidato independiente, que no es de Vox, ni piensa como Vox en muchas cosas. Creemos que hacía falta dar voz a todos los españoles que hoy no se sienten representados, y Tamames está dispuesto a convocar elecciones. No hay ningún argumento para votar en contra de esta moción por parte de aquellos que dicen estar en la oposición al gobierno.