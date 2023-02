El general del 'caso Mediador' pedía a los empresarios que contrataran a su amante, a la que llamaban "Chocho Volador"

El general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas se llegó a reunir en un despacho en la Dirección General del Instituto Armado en Madrid con el considerado como intermediario de la trama 'Mediador', Marcos Antonio Navarro Tacoronte, donde hablaron de buscar la fórmula para que los empresarios que supuestamente pagaban comisiones contrataran a su amante, a la que llamaban con el alias "Chocho Volador".

Así consta en un informe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, consultado por EP, que acredita una reunión en Madrid el 12 de noviembre de 2020 en la que se recoge el "periplo por la capital española" de Navarro Tacoronte y el empresario quesero Alberto Montesdeoca García, incluyendo una visita a la Dirección General de la Guardia Civil.

Los investigadores de este presunto caso de corrupción en Canarias se refieren a una grabación de ocho horas y 25 minutos hallada en el teléfono de Navarro Tacoronte en la que se refleja que cuando éste y el general retirado de la Guardia Civil se encontraban en su despacho a solas "se habla de la presunta contratación de A.H.M., alias el "Chocho Volador" y amante del general".

"Ya me daréis la tarjetita esa de gastos, la buena"

"Ya llamaste al Chocho Volador para ver si...", empieza Navarro Tacoronte, a lo que el general responde afirmativamente. "Ella está encantada, está deseando", y mencionan aspectos como que es familiar de un conocido empresario de Las Palmas de Gran Canaria relacionado con el fútbol.

En esa conversación, el general Espinosa Navas, al que la juez de Tenerife envió a prisión provisional tras su detención, también se refiere a los pagos que tenían que hacerle los empresarios. "Ya me daréis o me dejas la tarjetita esa de gastos, esa la buena", dice, a lo que el 'conseguidor' de la trama contesta dando su visto bueno y recordándole que no hace falta que guarde facturas de sus compras y viajes.

En el informe de la Policía consta que el empresario quesero que supuestamente tenía que asumir la contratación de la amante del general y el 'conseguidor' de la trama se hicieron fotografías posando en la capilla de la Dirección General de la Guardia Civil y que luego fueron a comer a un restaurante, sumándose el general Espinosa Navas.

Intentaban "seducir" a empresarios con visitas al Congreso

Para los investigadores, tanto el general retirado como Juan Bernardo Fuentes Curbelo trataban de "seducir" a los empresarios con visitas al Congreso y a la Dirección General de la Guardia Civil. Asuntos Internos de la Guardia Civil señala, de hecho, que existen indicios que evidencian la existencia de "múltiples pagos en restaurantes, establecimientos hoteleros, vuelos, Tarjetas Correos Prepago MasterCard, otros favores e incluso la entrega de dinero en metálico".

De acuerdo con la declaración judicial de Navarro Tacoronte, que recoge la Fiscalía en un escrito que forma parte del sumario, se referían al general con el alias 'Papá'. El empresario destacó de Espinosa Navas que era "mucho más prudente" que Fuentes Curbelo "a la hora de hablar y también de recibir los 'regalos' o pedirlos".