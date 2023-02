Jordi Wild revela todos los detalles del 'Dogfight Wild Tournament': cuánto le costó y su enfado con Tiparraco tras el evento

Jordi Wild no puede estar más orgulloso de su evento de lucha de contacto, el Dogfight Wild Tournament. Su propia velada, que nada tuvo que ver con la de Ibai Llanos y con la que reunió una media de 300.000 espectadores en YouTube.

Desde entonces, ha querido comentar todos los detalles de la noche del pasado sábado y hablar sobre la polémica que supuso los comentarios fuera de tono de Tiparraco.

El youtuber no reaccionó con gracia al roast de David Suárez y comenzó a interrumpirle gritando "maricón". Unas palabras que rápidamente se hicieron virales y de las que Jordi Wild se avergüenza.

"Me enfadé mucho con él. Ya es la segunda vez que me la lía así", ha comentado muy seriamente. Ha asegurado que Tiparraco "es un tipo cojonudo, agradable, cordial", pero que cuando bebe "es un demonio".

"Lo malo que ya es reincidente", se ha quejado, declarando que "quería darle una oportunidad" porque le tiene aprecio. Sin embargo, cuando describió que estaba borracho, se enfadó.

"Molestó a gente en privado y me supo muy mal", ha añadido y ha asumido la culpa: "Es cierto que al día siguiente me pidió mil disculpas, y yo las acepto, pero no creo que vuelva a estar en un evento mío".

"En un evento gigante, pagado por mí, podría haber hecho mucho daño a mi imagen", ha concluido, dando explicaciones en una polémica que desea que nunca hubiera pasado.

Para ser totalmente trasparente, también ha confesado que precio tuvo organizar el evento. "He puesto 200.000 euros de mi propio bolsillo", ha revelado, porque no ha contado con la colaboración de ninguna marca.

"Las marcas estaban cagadas", ha contado, pero ahora, asegura, le están llamando porque ven dinero en su proyecto y él piensa "aprovecharse" de este interés, después de haber tenido que pagar todo solo.