Entrevista

No ganó el Benidorm Fest ni representará a España en Eurovisión, pero Alice Wonder ha sido una de las triunfadoras de una experiencia que, reconoce, vivió sintiéndose "en otra onda". Su voz esconde tantos matices como ella misma. Por eso, intentamos descubrir qué hay detrás de una artista que, seguro, dará mucho que hablar.

Ahora, con distancia, ¿se siente ganadora?Lo siento como una victoria total. Estoy superfeliz. Ha sido duro, pero bonito. Pienso, y ya cuando estaba allí lo hacía, que no sé si hubiera podido con el peso de ganar y toda la bola que habría tenido que seguir. Me siento bastante imperfecta, me habría dado un poco de tensión mantener el nivel de perfección siempre. Aunque también sé que habría disfrutado mucho en Liverpool.

Los expertos decían que su canción no era Eurovisiva. ¿Qué tiene que tener, entonces, una buena propuesta eurovisiva?En tres minutos tiene que darte una emoción fuerte. Las canciones que tienen emociones medianas, que son superguays, en Eurovisión igual no funcionan. También tener un toque épico. Pero, para mí, lo más importante es que tenga un toque elegante, sea de la forma que tú quieras, porque eso es algo bastante subjetivo. En definitiva, elegancia, epicidad y poder de mensaje.

¿Usted es mucho más real que todo aquello?Yo creo que todas las personas que participaban eran muy reales, pero igual sus propuestas estaban más pensadas que la mía para generar equis impacto. La mía iba a una emoción muy pura, y no tienes que vender mucho cuando algo va directo a un mensaje real. Sí que sentía que, de todos, era la que tenía ese tipo de propuesta.

"Me siento bastante imperfecta. Me habría dado un poco de tensión ir a Eurovisión"

¿Se puede correr el riesgo de ser demasiado intensa o sensible?Yo en mi día a día soy superpragmática, no soy una lágrima por explotar ni nada así (ríe). De hecho, soy bastante vacilona y positiva. Pero sí que sé que también siento las cosas fuertes. Mi psicólogo me ha dicho que soy PAS (Persona Altamente Sensible), que parece superguay pero que es simplemente que tu cerebro está más activado. Siento que estoy muy despierta siempre a cualquier impulso, no es que esté a mi bola y no me entere de nada. Entonces, empatizo con lo que ocurre a mi alrededor, y eso me hace ser sensible y observadora. Mis canciones son observaciones que yo hago, pero eso no significa que yo en mi día a día esté de bajón. Lo he estado, pero ahora mismo lo relativizo bastante bien.

¿Se ha llegado a sentir o se siente, en presente, algo así como un bicho raro dentro de la industria?Sí, totalmente. Siempre he sentido así, así que tampoco espero sentirme sentirme de otra manera nunca. También creo que son mis propios prejuicios, ¿eh? Siempre he sabido que muchas personas me aceptaban tal y como era, pero también que no llegaba a ser del todo como la mayoría. Ni siquiera con gente de mi edad, en ningún momento temporal, solo hasta hace poco, me he sentido en conexión. Mi núcleo nunca ha estado basado en algo muy parecido a mí. En el Benidorm Fest me sentía así, tenía la sensación que yo me movía en otra onda, y no sé por qué.

¿Y se mueve bien en esa sensación?A veces me da la rayada o el complejo, porque digo: 'joder, no consigo adaptarme a esta energía'. Pero luego me relajo. He aprendido a aceptarme. Antes lo pasaba peor, me juzgaba mucho a mí misma por no poder estar en la onda, pero ya no. Pero es que mi onda es otra, y no pasa nada. Además, he encontrado a gente que está en ella, y es genial.

"En mi día a día soy superpragmática, no soy una lágrima viva por explotar ni nada así"

¿Por dónde quiere que transite su música?Es curioso, porque no lo sé. Solamente sé que he escrito canciones que pasan por muchos estados. Lo que sí me gusta es meter a la gente en una atmósfera. Antes la metí en atmósferas tristes, y ahora me apetece que sean diferentes. En los nuevos temas hay rabia, desinhibición, pérdida de control, pasión, tranquilidad... Solo sé que quiero que las emociones por las que paso al escribir esas canciones las transite también la gente.

Como compositora de canciones con mensaje, ¿cuida el mensaje que manda? ¿Siente, digamos, presión por esa responsabilidad?Sí creo que la tenemos, pero no lo tengo presente cuando estoy escribiendo. Igual luego lo leo y digo: 'mierda, no sé si esto está bien dicho o no'. En cualquier caso, considero que mi madurez como persona está a la par de la musical. Cada artista aporta lo que tiene que aportar. En mi caso, creo que son reflexiones, que no sé si son buenas o no, pero al menos hago a la gente reflexionar.

Alice Wonder, en la entrevista con '20minutos'. BIEITO ÁLVAREZ

¿Por qué compone tantos temas en inglés?Me ha salido durante mucho tiempo escribir en inglés, porque desde pequeña he tenido contacto con el idioma y toda la música que admiraba era inglesa. También era una forma de ocultar mis pensamientos en español. Podía cantar las canciones tranquila sabiendo que no todo el mundo estaba entendiendo. Pero luego pasé al español, porque me apetecía. El disco que estoy haciendo es en inglés y español. No sé yo qué tal va a funcionar.

¿Está muy pendiente de las cifras?Ni mi equipo ni yo lo estamos, la verdad. A nivel reproducciones, por ejemplo, siempre nos hemos llevado sorpresas. Siempre hacemos sold outs, aunque en realidad no es que lo megapete en escuchas. Yo no lo asociaba a un gran boom, pero los directos dicen lo contrario. Pero no, no me suelo fijar mucho en eso. El paso que voy a dar ahora, con el disco nuevo, me da mucho miedo, porque no sé qué es, aunque es algo que me gusta mucho a mí. Es un paso que tengo que dar, me tengo que lanzar.

"Componía en inglés porque me tranquilizaba saber que no todo el mundo lo entendía"

¿Qué momento es el mejor para escuchar a Alice Wonder?Yo creo que un viaje en coche, atardeciendo, es muy guay. Pero también de otras formas: cuando estás tú contigo mismo en casa, o con amigos, o con tu pareja.

¿Qué esconde esta sensibilidad que desprende al cantar?Muchas cosas, supongo, aunque no sé si son cosas que no tengan también los demás. ¡Escondo de todo! (ríe).

Eso está claro, porque le rodea un halo de hermetismo. ¿Es consciente?Me lo dicen. Yo no soy consciente, pero sí lo noto en la otra persona que me habla. Creo que es una sensación que yo no alimento, sino que se alimenta sola.

"Sin darme cuenta, he conseguido meter a Alicia en Alice. Creo que tengo muchas aristas y muchas veces la gente puede pensar que soy una cosa u otra, porque no me da tiempo a enseñarlo todo

¿Qué diferencias hay entre Alice Wonder y Alicia Climent?Sin darme cuenta, he conseguido meter a Alicia en Alice. No me da para que la gente me conozca. Creo que tengo muchas aristas y muchas veces la gente puede pensar que soy una cosa u otra, porque no me da tiempo a enseñarlo todo. Creo que las dos nacen de lo mismo, solo que una es más profesional y a la otra me la guardo un poco más para mi gente.

Alice Wonder Cantante y compositora. Madrid. 24 años. Alicia Climent Barriuso –nombre real –, de 24 años, comenzó su carrera con vídeos publicados en Instagram. En 2018 lanzó 'Firekid', su primer disco, producido por Ángel Luján y Jorge González, teclista de Vetusta Morla. En 2022 llegó el segundo: 'Que se joda todo lo demás'.