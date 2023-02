El Mobile veta a Rusia: "No podrá participar en el congreso. Las empresas rusas tampoco"

La organización del Mobile World Congress ha confirmado que ni el gobierno ruso ni sus empresas estarán presentes en el congreso. De esta manera no habrá delegación oficial ni pabellón nacional. "Seguimos las normas y sanciones internacionales, las seguimos estrictamente según aquello que se tiene que sancionar", han detallado fuentes de la GSMA. "Rusia no podrá participar en el MWC. Las empresas rusas tampoco", añaden.

De esta manera, este año no se esperan representantes gubernamentales del país ruso al programa ministerial que se celebra en paralelo al congreso y que reúne en Barcelona a centenares de políticos, funcionarios y enviados de los organismos reguladores de todo el mundo. Aun así, sí que habrá algunas firmas de raíz rusa, como la empresa de antivirus Kaspersky, con sedes en Londres y Moscú.

La edición del año pasado empezó pocos días después de la invasión y muchos de los congresistas de Moscú se encontraron atrapados en medio de la escalada de tensión. Como los otros países, Rusia contaba con un pabellón oficial donde se agrupaban varias empresas seleccionadas para hacer negocios en el salón pero, tras el estallido de la guerra, la dirección del MWC reaccionó rápidamente sumándose a la condena y vetando oficialmente al país agresor.

Sin embargo, finalmente firmas como Selecty o Sigma estuvieron agrupadas en un estand conjunto sin banderas y con el nombre de su país de origen tapado con un parche.

Presencia ucraniana

A diferencia de Rusia, Ucrania sí participará este año en un salón que espera acoger 80.000 visitantes y 2.000 empresas. Lo hará con una pequeña delegación gubernamental encabezada por Yuriy Matsyk y Liliia Malon, especialistas en tecnología del gobierno de Volodímir Zelenski, y un grupo de empresas emergentes seleccionadas por la agencia de cooperación de los Estados Unidos (USAID).

Entre estas hay proyectos de diseño de publicidad con programas de inteligencia artificial, aplicaciones para adultos con trastorno hiperactividad TDAH o una plataforma de tecnologías financieras para autónomos y micronegocios.

"Intermediarios"

Las sanciones impuestas sobre Rusia y sus empresas han sumido al país en un cierto grado "de aislamiento tecnológico" que quedará patente en esta edición del MWC. Según destaca el profesor de EAE Business School Ángel Barbero no estar en el congreso supone un atraso por su sector tecnológico, apartado de Occidente y forzado a encontrar nuevos socios en China, Turquía o la Asia central.

"Hay que entender que el Mobile no vive solo una semana, se gesta mucho antes. La ausencia es la constatación que no hay contacto y relación comercial entre el mercado ruso y el occidental. El MWC es el final o el inicio de procesos de un año, y ellos no están", explica.

Todo y este veto oficial, las empresas rusas tienen alternativas para hacerse con novedades tecnológicas como las que se verán en el salón. "Están comprando tecnología occidental a través de canales digamos menos oficiales o entre comillas piratas", detalla Barbero.

Según destaca, lo hacen a través de países que no siguen las sanciones en Moscú y que las revenden a un precio más elevado. "Se ha creado un mercado que podriamos denominar alternativo", revela.

A pesar de esto, apunta que las iniciativas contra las empresas rusas están funcionando, un paso que considera importante puesto que en este país es difícil dirimir donde acaba el entramado gubernamental y militar y dónde empieza el privado por el alto intervencionismo de la administración.

"Muchos de los vetos han nacido por qué empresas en principio independientes estaban alineadas con el gobierno (ruso) y generaban desde tecnología que se sospechaba que era para robar datos hasta virus y ataques insertos", reconoce. "Aunque de facto el estado no esté en las empresas, sí que tiene importancia en las decisiones", añade.

Por su parte, el profesor de la UOC Antoni Cunyat destaca que la ausencia rusa tiene un impacto “menor” y "secundario" en el prestigio del MWC. "Diferente habría sido si habláramos de China", resalta.

Paralelamente, este especialista indica que para innovar en un sector como el de la tecnología y la digitalización hace falta mucha colaboración entre empresas, así que quedar al margen de una cita como el Mobile aparta las firmas rusas del circuito mundial.

"Hay un empobrecimiento respeto el tipo de producto que pueden fabricar las empresas rusas, y también respecto a las ventas", indica. A parecer suyo, la única alternativa es usar "intermediarios" de países como China, aunque esto solo se puede hacer con productos "genéricos", pero no con los que requieren altos niveles de innovación.