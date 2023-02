Los hábitos que Estela Grande cambiaría para mejorar su salud: "Acabo el día sin fuerzas y muy, muy cansada"

Estela Grande ha empezado a notar como su cuerpo le ha pedido un cambio. Y es que, la que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha compartido a través de Instagram sus planes de futuro para evitar un perjudicar aún más su salud.

La que fuera mujer de Diego Matamoros ha asegurado que se plantea "cambiar ciertos hábitos" de su vida para recuperar las energías. Como ha contado, padece un problema de salud por el cual se siente sin fuerzas y muy débil de manera constante

En las últimas semanas, la joven no ha tenido ni un segundo de descanso debido a su apretada agenda laboral, por lo que su cuerpo "le ha dado un aviso". Así lo ha compartido con todos sus seguidores. "Acabo el día sin fuerzas y muy, muy cansada", aunque cree firmemente que su trabajo no tiene nada que ver con ello.

"Últimamente, me dan bajadas de tensión a media mañana", ha confesado la televisiva. "Creo que puede ser porque nunca desayuno, por la mañana no me entra nada", ha reflexionado la influencer, aunque también ha mostrado como, para ella, el café es lo más importante de todos los días. "De la cárcel se sale, del café para llevar, no"

Por eso, tras reflexionarlo mucho, Estela Grande ha llegado a la conclusión de que es necesario que empiece una nueva rutina: "Estoy planteándome cambiar ciertos hábitos porque me siento superdébil". Así, comenzará por desayunar todas las mañanas.