Esta semana, Amor Romeira ha visto cómo su cuenta de Instagram, una de sus principales herramientas de trabajo, se cerraba sin ella poder hacer nada. Por ello, la exgranhermana ha denunciado públicamente lo sucedido, lo cual considera "injusto" y la ha hecho sentir "impotente".

Ya no se puede encontrar a la colaboradora de Fiesta en su perfil habitual de Instagram, donde acumulaba más de 450.000 seguidores. Tras la suspensión de su usuario, ahora la canaria utiliza su cuenta secundaria Romeira Informativos, que apenas tiene 35.000 followers.

Ha sido en este perfil donde ha publicado un vídeo en el que ha contado lo sucedido. "Me parece muy injusto y machista que se me suspenda a mí por denunciar a un tipo que me acosa y me envía fotos de él desnudo. Es una vergüenza", ha escrito en su post, publicado este martes.

Según ha contado la influencer en su vídeo, todo empezó por un chico que, a través de Instagram, le empezó a mandar fotos de ella donde vestía un bikini: "Empieza a decirme que tengo uno de los mejores culos de España, que le encantan los culos grandes como el mío... Un acoso, porque, evidentemente, no subo las fotos para se me acose de esa manera, sino porque estoy contenta con mi cuerpo y me encanta decirle al mundo que me amo como soy".

"Que yo suba una foto en bikini, donde se me vea el culo, no quiere decir que esté sexualizada y que un hombre tenga el derecho a decirme si le encanta o no mi culo, porque yo no lo he permitido ese debate", ha defendido. "Puedo entender que lo piense y se lo quede para sí mismo, pero traspasar esa barrera y venir a mandarme fotos mías en bikini y a decirme lo que te encanta mi culo, eso es acoso".

Pero entonces, los mensajes fueron más allá y Amor Romeira ha contado que le comenzó a mandar imágenes de él: "Me envía una foto de su culo, acostado de espaldas, donde también se ven sus genitales, y me pregunta que si me gusta".

"Esto es violencia y acoso sexual", ha sostenido. "Hice una denuncia pública, publiqué la cuenta con el nombre, con la identidad de este señor que me ha acosado sexualmente". Aunque la exconcursante de GH 9 ha aclarado que, en su denuncia, no mostró sus fotos, sino solo su usuario para que le identificaran, parece que Instagram tomó la decisión de actuar sobre ella y no sobre él, pues consideró que la canaria infringía alguna norma y por eso le suspendió su cuenta.

"O sea, decir que estoy siendo víctima de acoso sexual es infringir una norma porque lo estoy denunciando. Este señor que me ha mandado un mensaje obsceno, asqueroso, cerdo, donde me manda su cuerpo desnudo y fotos mías, no infringe las normas. Pero yo, si hago una denuncia sobre este acoso a la mujer que estamos viviendo (...), ahí Instagram no tiene nada que decir", ha criticado.

"Mandar fotos y mensajes obscenos no infringe las normas, pero si hago una denuncia sobre este acoso, Instagram no tiene nada que decir"

"Siento ahora mismo impotencia. Encima que tenemos que sufrir este acoso, y yo que soy valiente y lo denuncia, tengo que perder mi cuenta que tanto trabajo me ha costado, es mi herramienta de trabajo", ha continuado la televisiva, que ha asegurado que ha apelado esta decisión. "Si no me la devuelven, aquí seguimos en esta. Empezaremos de cero, pero yo no me voy a callar ni voy a volver a dejar pasar otro ataque machista como este".

"Si existen cuentas y hombres como este, que han mandado este tipo de contenido, la gente y la sociedad tienen que identificarlo y ponerle cara", ha defendido. "Yo soy así y así seguiré, y si Instagram lo ve mal, no seguiré en Instagram. Me voy a TikTok y a tomar por culo".