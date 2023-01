Amor Romeira se somete a una hipnosis y revive su trauma con un exnovio de su madre: "Me encerraba en el cuarto cuando ella se iba"

Tras Ana María Aldón o Makoke, este domingo fue Amor Romeira la que se sometió a una hipnosis en Fiesta, una sesión que vio por primera vez en directo en el programa. Y todo lo que revivió en el proceso la emocionó y la hizo llorar.

La canaria se sorprendió al revivir un recuerdo de los 4 años, cuando sentía "miedo" al no entender su cuerpo. "Estoy en la bañera, con mi hermana. Ella me ayuda mucho. Estamos hablando de por qué yo no tengo chocho", contó durante la hipnosis. "Ella me dice que ojalá ella me lo diera".

La tertuliana contó que su hermana era la única con la que podía expresarse y contarle lo que sentía, mucho antes de entenderse a sí misma o poder hablarlo con su madre.

Sin embargo, Amor Romeira también revivió algunos de sus traumas, y el primero que mostraron fue uno con un profesor a los 14 años: "Me humilla, se niega a tratarme en femenino, me trata en masculino. Pero viene mi madre y le dice que lo va a denunciar".

Otro de sus malos recuerdos es de los 3 años, en concreto, uno con un exnovio de su madre. "Hay una persona que me está encerrando. Un hombre, un novio de mi madre. Me coge a mí el hombre y me dice 'Tú al cuarto'", contaba la canaria durante la hipnosis. "Me encierra cuando mi madre se va".

Ya en plató, la colaboradora de Fiesta, que confesó que no recordaba nada de la hipnosis, aseguró que se quedó sorprendida al ver cómo contaba lo sucedido a sus 3 años como si lo estuviera viviendo en directo. De hecho, ella se acordaba de que su madre le contó lo sucedido: "Tú tienes miedo a la oscuridad porque un sinvergüenza que fue mi novio te encerraba en un cuarto".

"Seguro que lo escondí por protegerme", justificó frente a sus compañeras. "Pero ver que es algo que lo he vivido y que explica por qué tengo miedo a la oscuridad... Es duro, Emma".