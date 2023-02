Sandra Barneda revela el motivo del desmayo de Elena en 'La isla de las tentaciones' tras ver a su novio, David, siéndole infiel

Telecinco emitió este lunes el quinto programa de La isla de las tentaciones 6, una entrega en la que se mostró, después de semanas usándolo como promoción, el desmayo que sufrió Elena en la hoguera tras ver imágenes de su novio, David. Y, tras vivirse este tenso momento, Sandra Barneda tranquilizó a sus compañeras y contó qué le había pasado.

David fue el primer chico en ser infiel, seguido por Álex, que se adelantó a su novia Marina y se besó con Yaiza. Sin embargo, el novio de Elena pasó rápidamente de los besos a la cama, y a su pareja le tocó ver estas imágenes ya en la segunda hoguera.

Tras un primer vídeo que se emitió la semana anterior y que provocó que la participante llorará, gritara desesperadamente y se marchara de su asiento, este lunes vio la segunda parte de las imágenes y mostró más entereza.

"Estoy en shock, no me lo esperaba para nada. Estaba con la persona equivocada y no lo sabía", opinó más calmada y destacó que finalmente se había cumplido lo que sus compañeros y compañeras le habían dicho con respecto a su novio.

Después, Sandra Barneda pasó a mostrar a Lydia imágenes de Manuel, pero apenas pudo terminar de verlas, pues fue cuando Elena se desplomó y el equipo tuvo que entrar socorrerla ante la sorpresa tanto de la presentadora como de las participantes, que se apartaron y se pusieron a llorar al ver a su amiga pasarlo mal.

"Las imágenes que ha visto Elena para mí han sido las más duras. Y luego la hemos visto superentera y eso tenía que salir por alguna parte", opinó Naomi.

La hoguera continuó después sin Elena, pues el programa decidió mantenerla atendida. "Está bien, está en el servicio médico. Ha sido una bajada de tensión", informó Sandra Barneda. "Enseguida la vais a ver en la villa, pero creemos que lo mejor es que no vuelva a la hoguera".

Al regresar a la villa, Elena entró llorando y se apoyó en sus compañeras y los tentadores: "Al final teníais razón todo. Y gracias por todo, pero yo tonta (estaba) confiando. He visto cosas muy duras que no me esperaba para nada. Aparte él tampoco me demostraba ser así".