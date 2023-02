El nuevo proyecto de Fani Carbajo no va a dejar a nadie indiferente. Si ya sorprendió a sus seguidores con su carrera como empresaria, la que fuera participante de La isla de las tentaciones se adentra en el mundo de la música.

Te tengo ganas es el título de la canción en la que estará acompañada de la artista Katty MK. Un avance en exclusiva de 28 segundos ha sido lo que Fani ha ofrecido a través de su canal de Mtmad para anunciar este single.

"Aunque yo tenga mi hombre, tu nombre susurro cuando estoy con él. La cobardía me frena y me insiste en que no vuelva a caer, te quiero en mi piel" son las primeras estrofas de este tema que sale a la luz el próximo 24 de febrero.

Tal y como la influencer ha apuntado a los medios de comunicación, es consciente de que no es cantante y apunta que ha utilizado "lo que le ponen a todo el mundo".

"He utilizado autotune. Se lo ponen a Quevedo y a Omar Montes. Las cosas como son. Aquí todos tenemos que ser realistas", declara sin ningún tipo de vergüenza.

Asimismo, Fani considera que no se le da mal cantar, pero que habrá que esperar al próximo viernes para que el público opine y valore su primer trabajo dentro de la industria musical.