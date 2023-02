Bertín Osborne recuerda las dos veces que estuvo en la cárcel: "Antes era peligroso"

El cantante y presentador Bertín Osborne ha sido uno de los primeros invitados de Paz Padilla para la nueva temporada de Déjate querer, donde ha sorprendido al revelar que estuvo dos veces en la cárcel y los motivos que le llevaron a pisar. "Yo antes era peligroso, ya no", ha confesado.

"Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces", ha comentado Bertín ante una asombrada Paz Padilla. La primera vez ocurrió en El Puerto de Santa María, donde fue encarcelado por "una bronca, un lío", ha recordado.

El presentador ha contado con humor varias anécdotas vividas durante su estancia en prisión. "Yo estaba en una celda con otros tres o cuatro, y les preguntaba qué habían hecho. Uno me decía 'pues yo me he peleado', y otro me decía 'pues yo he atracado en varios chalets', y yo le pregunté que dónde y me dijo 'allí en Vista Hermosa', y yo le dije 'me cago en la leche, allí vivo yo'".

Osborne quedó en libertad al cabo de tres días, pero "a alguno de ellos todavía les quedaba cuatro o cinco meses más", ha explicado. Al cabo de un tiempo, volvió a encontrárselos, ya en la calle. "Conozco a mi primera mujer, a Sandra, y estaba tomándome algo con ella y aparecieron tres o cuatro quinquis. Sandra pensó que nos iban a robar, y de repente ve que me levanto y le pego tres abrazos. Era el compañero mío de la celda", ha recordado riéndose.

Al regresar a la mesa, su acompañante quiso saber quiénes eran los que saludó tan efusivamente. "No, son compañeros míos de la cárcel, le dije. Estaba horrorizada", ha comentado.

La segunda ocasión que pisó la cárcel también tuvo que ver "por otra bronca", ha aclarado. "Yo es que antes era peligroso, ya no", ha zanjado.