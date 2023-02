ElXokas reconoce que no es feliz: "La gente cree que el dinero lo es todo, pero la salud mental y la tranquilidad es más importante"

THE WILD PROJECT / YOUTUBE

ElXokas ha estado en boca de todos esta semana, tras su polémico discurso alegando que la gente con sobrepeso "son unos vagos". Sin embargo, el streamer no ha podido responder porque estaba de camino a Barcelona, donde ha realizado una entrevista con Jordi Wild.

El gallego, que participará en el evento de lucha underground organizada por Wild, también se pasó por su pódcast y estuvo varias horas hablando con el entrevistador sobre su carrera.

Ahí, reconoció sin tapujos que no era feliz. En los últimos cinco años, desde que dio comienzo su fama en Twitch, solo ha sido feliz "por su familia", ha revelado, asegurando que es "adicto" a su trabajo.

"Internet me ha traído muchos más problemas que cosas buenas", ha asegurado. "La gente se cree que el dinero lo es todo, pero la salud mental y la tranquilidad es más importante".

"Cuando trabajaba por 1.000 euros estaba más tranquilo", ha reconocido. "No tenía tantos altibajos mentales". Sin embargo, no puede dejar su faceta de streamer porque cree fervientemente que es por lo que ha nacido: "Es mi pasión".

Además, ha comentado que "lo habla con su psicóloga". Desde su polémica sobre las cuentas falsas, mucha gente le aseguró que necesitaba ayuda profesional para controlar su ira y su obsesión con los números y, tras muchas polémicas después, había quién creía que no había buscado ayuda de verdad. No obstante, ha explicado que es una conducta que no puede cambiar: "Estoy obsesionado".

De hecho, le ha quitado importancia al hecho de que usara cuentas anónimas de Twitter para insultar a gente que iba en su contra. "Realmente fue una gilipollez, pero la gente le dio mucha magnitud al tema", ha añadido.

También ha explicado que, finalmente, no va a denunciar al Ministerio de Interior por el anuncio que publicaron en noviembre, donde replicaban una de sus conversaciones más controvertidas sobre el consentimiento. Ha comentado que no podía demostrar que el anuncio era por él, por lo que ha tenido que dejar de lado las acciones legales.