ElXokas, de nuevo criticado por su opinión sobre la gordofobia: "Los que no cambian su físico es porque son unos vagos de mierda"

ElXokas vuelve a estar en tendencia después de que se haya hecho viral otro controvertido clip de uno de sus últimos directos. En él, el streamer ataca a todos aquellos que tienen sobrepeso y no cambian.

Dentro del tema de la gordofobia y las transformaciones físicas, el gallego aseguró que "la mayor parte de la gente que quiere cambiar su físico", no lo hacen porque son "unos vagos de mierda" y unos "indisciplinados".

"Ese es el problema, no es la enfermedad", ha añadido, en su habitual estilo de gritar a la cámara: "El 90% son unos vagos de mierda, por eso no conquistáis objetivos".

El men que guardaba la basura en el congelador por no sacarla tiene un consejo para los que tienen problemas con el peso.

Un vídeo que ha sido compartido señalando que ElXokas no es realmente el más idóneo para dar este tipo de consejos porque ya confesó hace tiempo que "guardaba la basura en el congelador para no sacarla".

Sin embargo, este fragmento solo es un pequeño trozo de un directo donde cada vez se va enfadando más y más con aquellos en su chat que quieren defender a los que no pueden perder peso.

Como alguien que ha visto, y ve, mucho al Xokas, creo que reducir el estar gordo a "eres un vago de mierda" es un error grave. Como siempre, el contexto es mayor, pero incide en eso.



Para adelgazar no solo hay que querer, tienes que cambiar años y años de malos hábitos



(sigue) https://t.co/nuhg8SoiMm — Garrus (@SrGarrus) February 14, 2023

A un usuario que le recuerda que a veces "no se elige estar gordo", le recrimina que "su take", es decir, su opinión, "es una mierda": "Que una persona no pueda adelgazar es un caso concreto, la mayoría no lo hacen porque son unos vagos", ha reiterado: "Como os gusta coger la puntillita y malinterpretar mensajes cojonudos".

"No soy desconsiderado. La gente es gorda porque es vaga", ha añadido. Todo este discurso era en respuesta a un tuit también viral que criticaba a Alexelcapo por compartir una imagen del antes y después de su cambio físico.

Yo lo siento mucho pero Alexelcapo es un completo subnormal. Esta enseñando a mucha gente a odiarse. Odiar su cuerpo y generar TCA a mansalva.

Has perdido kilos pero has ganado gordofobia.



(Son fotos de su Instagram) pic.twitter.com/dbP5FBQD0p — MadMark (@MadMark_Fox) February 12, 2023

El streamer mallorquín ha perdido más de 50 kilos en el año 2022, después de comenzar a realizar ejercicios de cardio en su propia casa. Ahora, quiere empezar a entrenar en el gimnasio para ponerse fuerte. Algo de lo que ha presumido en redes sociales y por lo que ha sido acusado de "perder kilos y ganar gordofobia" al burlarse de su aspecto físico anterior.

ElXokas no está de acuerdo con esa acusación. "El mensaje de Alexelcapo es bueno. No lo veo como gordofobia", ha explicado: "Hay diferencia entre quererse a sí mismo siendo gordo y estar insano".

Además, en este vídeo reconoce que su propio estilo de vida no es bueno. Se considera "regordete" y confiesa que es "insalubre vivir sentado y comer tantas hamburguesas", por lo que él también está buscando un cambio. Sin embargo, parece que aún no ha empezado, por lo que podría situarle en el mismo saco de los que ha insultado en su propio directo.

Bueno, no te preocupes, yo también pienso que si no cambias ni pides ayuda (como se dijo en algunos streams que harías hace tiempo) es porque

no quieres, no te apetece y sabes que tus colegas van a seguir bailándote el agua e invitándote a sitios.

"Yo también pienso que si no cambias ni pides ayuda (como se dijo en algunos streams que harías hace tiempo) es porque no quieres, no te apetece y sabes que tus colegas van a seguir bailándote el agua e invitándote a sitios", le ha respondido una tuitera al vídeo viral.