Jorge Pérez, antes de su regreso a Telecinco, cuenta cómo ha llevado estos meses alejado de la televisión: "Nunca he dejado de trabajar"

Ya hace casi tres meses que se celebró la fiesta de Navidad de Unicorn Content y se grabó el aparente affair de Alba Carrillo y Jorge Pérez, que ha estado coleando durante todo este tiempo. Sin embargo, el ex guardia civil se ha mantenido desde entonces alejado de la televisión, hasta ahora, que regresa a Telecinco.

Mientras que la colaboradora de Ya es mediodía protagonizó diferentes entrevistas y declaraciones en programas, el ganador de Supervivientes 2020 no ha vuelto a pisar un plató. Aun así, ha continuado haciendo publicaciones en sus redes sociales, donde ha aparecido con su mujer, Alicia Peña, y sus cuatro hijos.

Pero, tras todo este tiempo, el modelo reaparecerá este sábado en Déjate querer, programa que Telecinco reestrena presentado por Paz Padilla. Y parece que Jorge Pérez tiene ganas de que este regreso a la cadena, que ya está grabado, se emita, pues se ha mostrado positivo frente a la prensa: "El tiempo suele poner las cosas en su sitio, así que poco a poco".

"Yo trabajo. No he parado de trabajar, la verdad. Desfilando, no paro, tengo la suerte de seguir trabajando, haciendo cosas y comprometido con las cosas que hago", ha defendido.

Además, también ha destacado su labor como padre: "No hay que desmerecer el trabajo de la gente que trabaja en su hogar. Que no esté remunerado no quiere decir que no sea imprescindible".

Al margen de sus declaraciones frente a la prensa, habrá que esperar al sábado para saber si se pronuncia sobre el tema de Alba Carrillo en el programa de la gaditana, al que acudirá con su esposa. De hecho, en un adelanto sí se ha podido ver que la presentadora le preguntará directamente si ha sido infiel a su mujer.