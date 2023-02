¿Se han casado Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? La fotografía que aviva los rumores sobre su boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez podrían haber dado un paso importante en su relación, tal y como se rumorea desde el pasado martes, cuando, con motivo de San Valentín, la modelo compartió una fotografía que desató las sospechas de que podría haberse casado en secreto con el futbolista portugués.

La protagonista del reality de Netflix Georgina publicó una historia en Instagram donde ambos aparecían cenando en un restaurante japonés en Arabia Saudí por el Día de los enamorados.

En la imagen llamaban la atención varios detalles, como los pétalos que adornaban la mesa de la cena. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el impresionante anillo que la modelo lucía en su mano izquierda, así como el título que acompañaba a la instantánea: "Con mi marido".

Georgina Rodríguez publica una imagen de su cena con Cristiano Ronaldo. INSTAGRAM / GEORGINA RODRÍGUEZ

El enlace del deportista y la modelo favorecería, además, su convivencia en el país de Oriente Medio donde se mudaron recientemente, Al-Nassr, por el contrato futbolístico de Cristiano Ronaldo. Las leyes no permiten que las parejas vivan juntas sin estar casadas.

Por el momento se desconoce si ha habido boda oficial o no, pues ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Asimismo, las intenciones de la modelo estaban claras desde el estreno del documental.

"Como a toda mujer enamorada, me encantaría, en algún momento, una boda con mi pareja. Pero ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora no es prioritario. No depende de mí… ¡Ojalá!", opinó sobre la posibilidad de darse el 'sí quiero'.