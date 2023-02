Emilio admite en 'First Dates' que ha perdido la cuenta de las mujeres con las que ha estado: "El número es de tres cifras"

Nada más cruzar las puertas del restaurante de First Dates este miércoles, Carlos Sobera caló a Emilio: "Tú eres un poco pillín, ¿verdad?". El Alicantino le contestó afirmativamente: "Es que soy muy fogoso con las chicas".

"De toda la vida se me ha dado muy bien ligar, incluso me he llegado a liar con varias lesbianas que nunca habían estado con chicos", afirmó el comensal.

El presentador le dijo: "Tienes pinta de ser el típico hombre 'ventanillo'", pero el camarero, desconcertado, le dijo que no sabía a lo que se refería. "El típico ante el que van haciendo cola para poder entrar", le contestó Sobera.

"No me puedo quejar del número de mujeres con las que he estado, pero es de tres cifras. Ya en el instituto empecé con un amigo a hacer una lista de las chicas a las que había besado porque todavía éramos vírgenes", afirmó Emilio.

En la actualidad, el comensal comentó que estaba en un momento en el que salía con muchas chicas, "pero ninguna termina de cuadrarme o no tenemos conexión para que haya algo más de ser una 'follamiga'".

Sobera y Emilio, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me gustan las mujeres más bajitas que yo y que sean muy fogosas porque cuando estoy en pareja, en la calle la tendré en un pedestal, pero en casa seré el más guarro de todos", confesó el alicantino.

Su cita fue Sara, una madrileña que destacó en su presentación que "me dicen que doy luz allá por donde voy porque siempre estoy sonriendo". Al verla, Emilio exclamó: "¡Qué chotonazo y que chica más guapa! ¡Increíble!".

Tras pedirle a Sobera que realizara su mítico movimiento de cejas que hizo famoso en ¿Quién quiere ser millonario?, ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más.

Durante la cena hablaron de sus profesiones y de sus anteriores relaciones de pareja: "Busco una señora en la calle y una perra en la cama", le dijo Emilio a Sara.

Emilio y Sara, en 'First Dates'. MEDIASET

Ella, sorprendida, le contestó que "soy muy exclusiva con los chicos porque mi satisfyer se lo pone muy difícil a los hombres. Además, no me gusta el guarreo que hay ahora".

En el reservado se tomaron el postre y abrieron algunas 'Bolas del amor', pero la madrileña dejó claro que Emilio no le había gustado y que no estaba dispuesta a darle un beso. Es más, Sara le intentó cambiar de tema por completo, contándole que tenía muy mala leche.

Al final, no hubo opción a segunda cita porque ella le dijo: "Me he sentido bien en la cena, pero como amor no lo veo. Vives lejos, físicamente no eres mi tipo y no he sentido esa chispa de mirar a alguien a los ojos y saber que es la persona adecuada".