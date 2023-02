Iker sorprende a su cita de 'First Dates' en el día de los enamorados con un peculiar regalo

First Dates celebró este martes su especial San Valentín, coincidiendo con el día de los enamorados. "Cupido es el símbolo universal del amor y, como no podía ser de otra manera, en este día tan especial ha estado más presente que nunca en el restaurante", afirmó Carlos Sobera al comenzar el programa.

"Sus flechas están preparadas para unir los corazones de nuestros comensales, independientemente del tipo de relación que busquen. Al final, se trata de amor, y el amor siempre es maravilloso", añadió el presentador.

Especial San Valentín de 'First Dates'. MEDIASET

Uno de ellos fue Iker, que comentó en su presentación que había fases en la vida en la que deseaba estar solo, pero que ahora "estoy en una en la que no me importaría encontrar a alguien que quiera compartir su vida con la mía".

Sobera quiso saber el motivo por el que no tenía suerte en el amor: "Es que viajo mucho por trabajo porque estoy en una empresa de juguetes sexuales", explicó el joven.

Iker, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Le he traído un regalo a mi cita, para que sea una persona abierta de mente, traigo un masturbador para personas con pene", le explicó al presentador, que se pensó que había llevado una batidora.

Iker se marchó a la mesa a esperar la llegada de su cita, que fue Raúl: "Soy guarromántico. Tengo mi lado morboso, pero, a la vez, el romántico y detallista", explicó el madrileño

Al ver el masturbador en la barra supuso que era una vela, pero al ponerlo Sobera en movimiento le contestó: "Ya me imagino qué es por el movimiento, pero no he tenido el placer de probarlo, la verdad".

Raúl e Iker, en ‘First Dates’. MEDIASET

A continuación, pasó a la mesa para conocer a Iker, que al verlo, reconoció que no era el tipo de chico que le solía gustar: "He sentido que era muy guapo y que tenía un rollazo increíble", afirmó.

Al final, ambos quisieron pasar otro San Valentín juntos: "Se nos han quedado cosas por hablar", comentó Raúl. Iker, por su parte, señaló que "podemos tomar algo y a ver donde nos lleva esto".