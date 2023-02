Jaime, en 'First Dates': "Mi ideal de mujer es Isabel Díaz Ayuso. Me gustan las 'Cayetanas'"

Acudir a First Dates con las ideas claras ayuda mucho al equipo del programa a la hora de buscarle pareja a los solteros que visitan el programa de Cuatro. Como le pasó este lunes a Jaime.

El gaditano afincado en Madrid comentó que "me gusta salir de cañas por la ciudad y en la residencia me lo paso muy bien. Me gusta reírme y, a lo mejor, gasto bromas en exceso y no gusta".

Le comentó a Carlos Sobera que en la capital estaba ligando menos de lo que se esperaba: "Mi ideal de mujer es Isabel Díaz Ayuso porque a mí es que me gustan las 'Cayetanas'", admitió.

Su cita fue Paula: "Busco a una persona que no sea cerrada de mente y, sobre todo, que no sea celosa. Quiero una familia y una vida estable, pero si no sale, no pasa nada", señaló.

Paula y Jaime, en 'First Dates'. MEDIASET

En la mesa, cenando, la comensal le contó a su cita que estaba estudiando en Londres: "Yo quiero hacer el final de mi máster allí. Me encantaría que me enseñaras la ciudad", le dijo el gaditano.

Durante la velada también descubrieron que les unía el amor por la música y por el fútbol, concretamente por el Atlético de Madrid, aunque uno era del Betis y el otro, del Sevilla.

Al final, Jaime comentó: "Me voy a dar un batacazo, pero, por mí, tendría una segunda cita con Paula para seguir conociéndola". La joven, por su parte, sí que quiso volver a quedar "para cómo es de verdad".