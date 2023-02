Pilar, en 'First Dates': "Los hombres me gustan como Santiago Abascal, tanto en el físico como en el pensamiento"

"La esperanza nos ayuda siempre a superar momentos muy difíciles. Como todo esfuerzo tiene su recompensa, aquí tendrás la tuya", comentó Carlos Sobera antes de una de las citas más destacadas en First Dates este jueves.

El primero en llegar fue Pedro, que reconoció que le daba un poquito de miedo venir a Madrid desde Granada porque no se había montado nunca en el metro: "Ahí dentro me encuentro como un cateto, me manejo mejor con el coche".

Le comentó al presentador que en el amor le ha ido fatal y que en el programa estaba buscando a una mujer todoterreno. "Eso sí, ya no puedo funcionar toda la noche con el pito para arriba", admitió.

Pedro, en 'First Dates'. MEDIASET

"Para que la manga esté como una pelliza llena de bellotas la tengo que ayudar un poco con algunas hierbas, si eso, ya no puedo hacer nada con los 67 años que tengo", explicó el agricultor.

Su cita fue Pilar, que dejó muy claras sus preferencias: "A mí los hombres me gustan como Santiago Abascal, tanto en el físico como en el pensamiento. Me encanta el porte que tiene, me llama mucho", confesó la granadina.

Tras conocerse en la barra, ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor. "He dejado de comer aguacate porque engorda mucho, ahora como mucho pepino, unos tres o cuatro kilos a la semana, me quita el azúcar", comentó Pedro.

"No me puedo creer que pueda comer cuatro kilos de pepinos a la semana y no le daría un beso después de comerse uno... A mí me gustan mucho, pero me dan acidez. No entiendo que él los desayune", comentó la limpiadora de institutos.

Pilar y Pedro, en 'First Dates'. MEDIASET

En un momento de la velada, la música comenzó a sonar en el restaurante de Cuatro y ambos comensales no dudaron en levantarse y ponerse a bailar. Pero el estilo de Pedro no convenció a Pilar: "Bailando parece un mono andando".

Al final, ninguno de los dos quiso volver a quedar, ya que el granadino prefería mujeres más jóvenes que él y, pese a que Pilar lo era, y por eso nunca duraban sus relaciones.