Un invitado sorpresa aparece en 'La Resistencia' y deja sin palabras a Broncano

La Resistencia recibió este miércoles la visita de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, que presentó en el espacio de Movistar Plus+ su último disco, De todas las flores.

Pero durante la entrevista apareció un invitado sorpresa que dejó sin palabras al conductor del programa y a su invitada, que no supieron como reaccionar ante la inesperada visita.

En un momento de la charla, desde la tirolina descendió un 'alien' que se descolgó con habilidad de la cuerda y preguntó: "Buenas noches, ¿es este el plató de Cuarto Milenio?". Broncano, sorprendido, le dijo que no.

Había otro habitando el planeta, nos mentisteis @vengamonjas :( pic.twitter.com/wpeRfKzX14 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 15, 2023

Entonces el 'alienígena' le respondió: "Lo siento, me he equivocado", y se marchó del programa. "Es increíble, esto es como un sueño", aseguró la cantante entre risas.

El presentador se disculpó con la invitada: "Perdona Natalia, no lo he visto venir, estoy igual que tú, no sabía que iba a pasar esto". Tras recuperarse de la impresión, continuaron con el programa.