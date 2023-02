Jorge Ponce desvela en 'La Resistencia' a qué edificio de Orcera(Jaén) le han puesto el nombre de David Broncano

MOVISTAR PLUS+

Jorge Ponce desveló este martes en La Resistencia un dato desconocido para la audiencia del programa de Movistar Plus+, que Broncano contaba con un edificio con su nombre en la localidad donde creció, Orcera, en Jaén.

"He buceado por internet y he encontrado el albergue rural David Broncano, es totalmente real", afirmó el colaborador. "Eso me lo propusieron y les dije que sí, claro", admitió el conductor del programa.

"Como somos pocos famosos en mi pueblo, que solo tiene mil habitantes, hacía tiempo que querían poner una placa o algo parecido. Lo que pasa es que la primera vez que lo intentaron fue en la piscina municipal", afirmó el jienense.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

El presentador explicó que habían querido pintar una imagen suya a lo largo de una pared, pero que se encontró con la oposición de sus padres: "Era una pintura conmigo tumbado a lo largo de la piscina. Pero me dijo mi madre que no volvería allí si hacían eso".

"Al polideportivo le pusieron el nombre de Óscar Quesada, que jugó en el Real Jaén. Es más famoso que yo a nivel futbolístico. Como no sabían a qué ponerle mi nombre, se lo pusieron al albergue", concluyó el Broncano la anécdota.