Los vecinos presentan ante la Fiscalía una denuncia para frenar la tala de árboles de Madrid Río

La Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial ha presentado este miércoles una denuncia para frenar la tala de árboles en la zona de Madrid Río, una causa por la que llevan luchando desde hace meses. "Acabamos de presentar denuncia ante la Fiscalía y el Juzgado de guardia en Plaza Castilla y pedimos medidas cautelarísimas para parar la tala de históricos en Madrid Río antes de que sea irreversible", han escrito en redes sociales.

Precisamente, esta semana el portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Benito, ha reclamado al Consejo Asesor del Arbolado que se pronuncie sobre "el nuevo ataque del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al arbolado", con la futura tala de más de mil árboles en Madrid Río para construir una boca de Metro de la Línea 11 dentro del parque. Más Madrid, además, duda de la replantación.

"No hay un día que no conozcamos un nuevo ataque de Almeida al arbolado de esta ciudad: más allá de los miles de árboles que han muerto este verano por falta de riego, más allá de los árboles que está cimentando a través de adoquines y cemento, más allá de la zahorra que está impidiendo el crecimiento en algunos parques de la ciudad, ahora más de mil árboles serán talados por unas obras que no han sido consensuadas con los vecinos y vecinas", ha alertado Benito, en declaraciones distribuidas a los medios.

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Consejo Asesor del Arbolado, creado a petición de la oposición, "que deje de proteger al alcalde y empiece a proteger los árboles de la ciudad". "No les hemos oído pronunciarse ante los ataques que está sufriendo el arbolado de la ciudad", ha criticado el edil.

"Filomena fue una catástrofe natural pero Almeida es un desastre que está provocando la muerte de muchos más árboles que Filomena", ha concluido.